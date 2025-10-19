16 yaşındaki Aybüke Ulu 3 gündür kayıp

Adana'da 16 yaşındaki Aybüke Ulu'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan Aybüke Ulu, 17 Ekim’de saat 18.00’de evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Kızlarına ulaşamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarını arayan aile, gören ya da yerini bilenlerin durumu en yakın polis merkezine bildirmesini istedi.