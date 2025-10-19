16 yaşındaki Aybüke Ulu 3 gündür kayıp
Adana'da yaşayan 16 yaşındaki Aybüke Ulu'dan 17 Ekim akşamından bu yana haber alınamıyor.
Kaynak: DHA
Adana'da 16 yaşındaki Aybüke Ulu'dan 3 gündür haber alınamıyor.
Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan Aybüke Ulu, 17 Ekim’de saat 18.00’de evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
Kızlarına ulaşamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarını arayan aile, gören ya da yerini bilenlerin durumu en yakın polis merkezine bildirmesini istedi.