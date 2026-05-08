16 yaşındaki çocuk, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya'da ailesinin haber alamadığı Mert K.A., evde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi. Ailesinin evde olmadığı sırada 16 yaşındaki Mert K.A.'nın bulunduğu daireden silah sesi geldi. Aile üyeleri de ulaşamadıkları Mert için komşulara haber verdi. Yardım istenilen ve silah sesini duyan komşu, balkondan daireye girerek evi kontrol etti. Komşu, Mert K.A.'yı yerde hareketsiz halde kanlar içerisinde buldu.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mert K.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin yanında pompalı tüfek olduğu görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mert K.A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.