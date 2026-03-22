16 yaşındaki çocuk otomobilde ölü bulundu

Bolu’da, Muhammet Mete M. isimli çocuk park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Yaka köyü yolunda saat 02.00 sıralarından park halindeki bir otomobilde 16 yaşındaki Muhammet Mete M.’nin hareketsiz halde olduğunu fark eden yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Mete M.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun çakmak gazı soluması nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhammet Mete M.’nin cansız bedeni, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.