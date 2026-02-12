16 yaşındaki Gülden Coni'nin 15 yaşındaki katiline 19 yıl hapis cezası

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren erkeğe verilen 20 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden görülen davada faile 19 yıl hapis cezası verildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu 15 yaşındaki E.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, taraf avukatları ile maktulün ailesi de hazır bulundu. Mahkeme Heyeti Başkanı, davanın geçmiş sürecini anlatarak, istinafın bozma ilamını okudu.

E.A, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, olaydan dolayı pişman olduğunu iddia etti.

MAHKEME 19 YIL CEZA VERDİ, AİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti faile "Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan 19 yıl hapis verdi.

Duruşmanın ardından Coni'nin annesi Zehra Coni ve ablası Nurhan Alüzrek verilen cezanın yetersiz olduğunu söyleyerek karara tepki gösterdi.

Öte yandan İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de duruşmayı takip ederek aileye destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan 2025'te hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 15 yaşındaki E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Eylül 2025'te E.A'ya "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası vermiş, cezada indirim uygulamamamıştı.

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi olayın tasarlanması için makul süre geçmediği ve hükmün hatalı verildiği gerekçesiyle bu kararı bozmuştu.