16 yaşındaki işçi, 10 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir fabrikada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 16 yaşındaki genç işçi ağır yaralandı. Gencin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Aydın’ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi’nde ASTİM OSB'de iş kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir fabrikada çalışan 16 yaşındaki genç, yaklaşık 10 metre yükseklikten demir blokların üzerine düştü.

Gencin düştüğünü gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, düşmenin etkisiyle ağır yaralanan genci, ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Gencin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme sürüyor.