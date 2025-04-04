16 yaşındaki kızının önünde kadını katletti

Haber Merkezi

İstanbul’da Ahmet Başak, evli olduğu Ayşegül Başak’ı 16 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Kızın babasına engel olmaya çalıştığı öğrenilirken Ahmet Başak, gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt’ta yaşandı. İkilin arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ahmet Başak, Ayşegül Başak'a bıçakla saldırdı. O sırada evde bulunan 16 yaşındaki kızları sesleri duyunca anne ve babasının yanına gitti. Babasının annesine bıçakla saldırdığını gören genç kız, araya girerek engel olmaya çalıştı ancak başaramadı.

Sesler üzerine aynı sitede oturan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşegül Başak’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ayşegül Başak, yapılan müdahalelere hayatını kaybetti.