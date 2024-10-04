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16 yaşındaki Sebahat 2 gündür kayıp

Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt'un bulunması için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 04.10.2024 13:53
  • Giriş: 04.10.2024 13:53
  • Güncelleme: 04.10.2024 13:54
Kaynak: İHA
16 yaşındaki Sebahat 2 gündür kayıp

Afyonkarahisar'da yaşayan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt, dün öğle saatlerinde sokağa çıkacağını belirterek Sahipata Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı.

Ancak akşam saatlerine kadar çocuklarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Sebahat'in bulunması için çalışma başlattı.

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