16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya ve oyun platformlarına dair düzenleme kapıda

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Bütçe görüşmelerinde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün birçok ülkenin çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenlemeleri gündeme aldığını ve hayata geçirdiğini gördüklerini kaydetti.

Göktaş, “Avustralya, İspanya, Norveç, Fransa, ABD, Güney Kore bu ülkelerden sadece birkaçı. Biz de göreve geldiğimiz günden beri ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Aileleri, çocuklarımızı ve uzmanları dinlediğimiz çalıştaylar düzenledik" dedi.

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitimciler, psikologlar, çocuk gelişimciler, dijital platform temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz."