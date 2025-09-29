16 yıl geçti, tek bir fail yargılanmadı

Haber Merkezi

Lice’de koyunları otlatırken karakoldan atılan havan mermisiyle hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un ölümünün üzerinden 16 yıl geçti. Dosya kapsamında tek bir fail bile yargılanmadı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Şenlik köyünde, 28 Eylül 2009’da koyunlarını otlattığı sırada Tapantepe Karakolu’ndan atılan havan mermisi sonucu 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un yaşamını yitirmesinin üzerinden 16 yıl geçti. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Ercan Yılmaz MA’ya yaptığı açıklamada, cezasızlıkla sonuçlanan dosyada çelişkiler olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin de tarafı olduğu Ottawa Sözleşmesi’ne göre Türkiye’nin sınırları içerisinde bulunan kara mayın ve savaş artıklarını temizlemesi gerektiğini anımsatan Yılmaz, Türkiye’nin 15 yıldır bunu gerçekleştirmediğini kaydetti. Lice Belediyesi’ne atanan kayyumun 2017 yılında, Ceylan Önkol’un isminin verildiği bir parkın ismini değiştirdiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu bizatihi devletin yüzleşmekten uzaklaşmak istediğini hatta bir bütün olarak bu olayları topluma unutturmaya çalıştığını bize gösteriyor" diye konuştu. Yılmaz, etkili bir soruşturmayla yeni delillerin ortaya çıkarılabileceğini vurgulayarak, "Bu soruşturmalarda yeni delillerin ortaya çıkmasıyla faillerin belirlenmesi ve yargılanması da mümkündür. Talebimiz budur" ifadelerini kullandı.