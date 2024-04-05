16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde “Mmla zarar verme” suçundan 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.