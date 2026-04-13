16 yıllık Orban dönemini bitiren Magyar: “Macaristan Avrupa’ya dönmek istiyor”

Macaristan’da gerçekleştirilen genel seçimlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Başbakan Viktor Orban seçimi kaybetti.

Seçimleri, Saygı ve Özgürlük Partisi’nin (Tisza) lideri Peter Magyar açık ara farkla kazandı.

Magyar, ilk açıklamasında "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Magyar, Budapeşte'de destekçilerine seslendi.

Konuşmasına, "Başardık" sözleriyle başlayan Magyar, "Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik. Siz olmadan başaramazdık." dedi.

Magyar, böylesine büyük bir zaferin hiçbir Macar parti tarafından kazanılmadığını belirterek, "Her bir Macar vatandaşı için işleyen ve daha insani bir Macaristan inşa etme meşruiyetini kazandık." diye konuştu.

"Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için en yumuşak ve barışçıl geçişi yapacağız." diyen Magyar, tüm Macarların bir sistem değişikliği için çalıştığını ifade etti.

ÜLKEDEN AYRILAN MACARLARI GERİ ÇAĞIRDI

Macaristan halkına teşekkür eden Magyar, "Bugün, Macaristan'ın özgürlük tarihine altın harflerle Macar zaferi olarak yazılacak. Baskıya karşı ve yalana karşı zaferin günü olarak yazılacak. Bugün Tisza'ya oy vermeyenler de ulusal birliği kutlasın." dedi.

Magyar, seçim zaferinin tüm Macarlar için bir zafer olacağını belirterek, "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor." diye konuştu.

Liyakate önem vereceklerini kaydeden Magyar, halkın daha iyi sağlık, eğitim, eşitlik gibi haklardan faydalanması için çalışacaklarının altını çizdi.

Magyar, "Ülkemiz yurt dışında yaşayan çocuklarına kollarını açacak. 800 bin Macar iş bulmak için Batı Avrupa'ya göç etti. Ülkemizi terk eden Macarlara sesleniyorum. Eve dönün. Çünkü Macaristan'ın tüm kızlarına ve oğullarına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Magyar, "Hükümetimin görevi ülkeyi yeniden birleştirmek." derken Macar halkının ülkeyi bölenleri görevden aldığını söyledi.

PETER MAGYAR KİMDİR?

Macaristan siyasetinde son dönemde öne çıkan isimlerden biri olan 45 yaşındaki hukukçu ve eski diplomat Peter Magyar, Başbakan Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarı döneminde Brüksel’de görev yaptı ve çeşitli devlet kurumlarının yönetim kurullarında yer aldı.

Magyar, ülkede 2024 yılının başlarında çocuk istismarı davasında hüküm giymiş bir kişiyle bağlantılı affın gündeme gelmesinin ülkede büyük yankı uyandırmasının ardından dönemin cumhurbaşkanının istifa etmesi ve Magyar’ın 2023’te ayrıldığı eski eşi ve dönemin Adalet Bakanı Judit Varga’nın da siyasetten çekilmesi üzerine kamuoyu tarafından tanındı.

Bu gelişme üzerine iktidardaki Fidesz ile ilişkisi değişen Magyar, görev yaptığı dönemlere ilişkin gözlemleri, hükümete yönelik eleştirileri ve iddialarıyla öne çıktı.

Magyar, 2024'te Tisza'nın liderliğini üstlendi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oyların yüzde 29,6’sını alarak Parlamento'da 7 sandalye kazandı.

Genel seçim kampanyası kapsamında 2025'te ülkeyi "yeniden birleştirme" hedefini açıklayan Magyar, yolsuzlukla mücadele, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin onarılması gibi başlıklara odaklandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin temkinli açıklamalar yapan ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığının azaltılması gerektiğini ifade eden Magyar, Macaristan’ın AB ve NATO ile daha uyumlu bir çizgi izlemesi gerektiğini savunuyor.

Magyar, seçimi kazanması halinde ilk olarak Polonya’nın başkenti Varşova’ya, ardından Avusturya’nın başkenti Viyana’ya ve Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.