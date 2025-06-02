160 bin kutu biber gazı alacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla toplumsal muhalefet yeniden ayağa kalktı. Kent meydanlarından üniversitelere ülkenin dört bir yanı eylem alanına dönüşürken Emniyet Genel Müdürlüğü depolarını doldurmaya devam ediyor.

Nisan ayında 100 bin adet beş odacıklı gaz fişeği ile 400 mililitrelik 10 bin kutu biber gazı alan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü yeni ihaleler düzenleyecek, 160 adet biber gazı daha alacak. Emniyet alınacağını açıkladığı biber gazları ile maske ve tüfekler şöyle:

•26 Mayıs: 50 bin adet dumanla yayılan ve elle atılan gaz bombası

•29 Mayıs: 13 bin adet gaz maskesi

•29 Mayıs: 50 bin gaz süzgeci

•18 Haziran: 100 adet dörtlü gaz tüfeği

•23 Haziran: 110 bin biber gazı spreyi

Savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilgili ya da gizlilik içinde yürütülmesi gereken ihaleler Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığı için bu ihalelerin sonuç ilanları açıklanmayacak. Yani ihalelerin hangi şirkete ve kaç milyon TL’ye verildiği, biber gazının kimlerden alındığı gizli tutulacak.

‘BİBER GAZI KİMYASAL SİLAH’

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği (TTB) 21 Mart’ta yaptığı açıklamada, biber gazının kimyasal silah olarak kabul edilmesi gerektiğini ve yasaklanması gerektiğini belirtti. TTB’nin açıklamasında, “Anayasal bir hak olan toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan yurttaşlara yönelik olarak uygulanan şiddet ve kimyasal gazların kullanılması kabul edilemez. Gerek toplum gerekse birey sağlığı açısından çok kötü sonuçlar doğurabileceğini bilimsel kanıtlarla da öngördüğümüz göz yaşartıcı gazlar kimyasal silah olarak değerlendirilmeli ve kullanımları derhal yasaklanmalıdır” ifadeleri yer aldı.