160 kimin numarası? 160 neden arar?

160 hattı, şifre talepleri, teknik arıza bildirimleri veya kimlik doğrulama süreçlerine dair geri dönüş sağlamak için arayabilir. Tüm iletişim süreci güvenlik ve kullanıcı memnuniyeti odaklıdır. Peki, “160 kimin numarası? 160 neden arar?” İşte 160 hattı hakkında tüm merak edilenler…

160 KİMİN NUMARASI?

160, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından işletilen e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi’dir. Bu hat, e-Devlet sistemi üzerinden işlem yapan vatandaşların yaşadığı teknik sorunları çözmek, bilgi vermek ve yönlendirme yapmak amacıyla kurulmuştur.

Vatandaşlar, 160 numarasını arayarak şifre işlemleri, sistem hataları, giriş problemleri veya hizmet kullanımıyla ilgili her konuda destek alabilir.

160 NEDEN ARAR?

160 hattı, genellikle vatandaşın daha önce çağrı merkezine yaptığı bir başvuruya dönüş yapmak, teknik bir sorunun çözüm süreci hakkında bilgi vermek veya sistemde yaşanan bir gelişmeyi paylaşmak için arar. Özellikle e-Devlet şifre talepleri, erişim sorunları ve kimlik doğrulama konularında geri dönüş aramaları sıklıkla yapılır.

160 numarasının sizi arama nedenleri şunlar olabilir:

e-Devlet şifre talebinizle ilgili bilgi vermek

Teknik bir arıza başvurunuza geri dönüş yapmak

Kimlik doğrulama veya güvenlik işlemleri hakkında bilgilendirmek

Sistem erişiminde yaşanan sorunlara dair yönlendirme yapmak

Vatandaş geri bildirimini değerlendirmek veya çözüm sağlamak

Tüm aramalar e-Devlet hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılır.

160’TAN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 160 numarası, TÜRKSAT tarafından işletilen resmî e-Devlet destek hattıdır. Bu hattan gelen aramalar yalnızca teknik destek ve kullanıcı hizmetleri amaçlıdır. Hiçbir şekilde banka bilgisi, ödeme ya da özel belge talep edilmez. Şüpheli durumlarda turkiye.gov.tr üzerinden destek alınabilir.