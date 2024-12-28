160'tan fazla kurum çağrı yapmıştı: Ankara'daki 'Yurttaş birlikteliği' mitingi başladı

Asgari ücrete yeni yıl için yapılan yüzde 30'luk zammı protesto amacıyla 160'tan fazla kurumun çağrısıyla Ankara'da düzenlenen 'Yurttaş birlikteliği' mitingi başladı.

Saat 11.00’de AKM önünde toplanan kitleler, mitingin yapılacağı alan olan Tandoğan Meydanı'na yürüdü.

Mitinge SOL Parti ve CHP gibi birçok siyasi parti de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tandoğan Meydanı'nda toplanan yurttaşlara sesleniyor. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz TBMM'de asgari ücret ilanından sonraki oturuma katılmadık. Bir başka meclise geldik. Bugün burası gerçek bir meclistir. Tayyip Bey birazdan bir salonda kendi destekçilerine kendisini alkışlatacak. Tayyip Bey salon siyasetçisi olma, çık sokağa. Suriye'ye sevinin, açlığı, yoksulluğu görmeyin diyen Erdoğan, bu meydan yoksullarla hakkını yediklerinle dolu. Çık odadan, gel buraya hesap ver.

Sen fethedeceksen bu emekçinin gönlünü fethet ama yapamazsın. Onların gönlünden de gözünden de düştün. Bu meydanda yüz binler sana 'istifa' diye sesleniyor. Sandıktan, seçimden kaçamazsın. Geçim yoksa seçim var.

Hükümet, işverenler bir araya gelip asgari ücreti AKP'nin grup toplantısına yetiştirdi. 22.104 liralık ücret sefalet ücretidir. Bu ücreti reddediyoruz.

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