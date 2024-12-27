160’tan fazla kurum çağrı yaptı: Ankara’da büyük miting heyecanı

Yoksulluk sınırının 70 bin lirayı aştığı ancak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiği Türkiye’de, milyonlar zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Ekonomik tablonun yanı sıra adaletsizlik, hukuksuzluk ve temel kamusal hizmetlerdeki derin sorunlar, halkın geniş kesimlerinde büyük memnuniyetsizliklere yol açıyor.

Bu ortamda, 167 demokratik kitle örgütü, sendika, dernek, konfederasyon ve platformun bir araya gelerek oluşturduğu Yurttaş Birlikteliği, “Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız” diyerek 28 Aralık Cumartesi günü (yarın) saat 11.00’de Tandoğan Meydanı’nda bir miting düzenleyecek.

Miting için bir araya gelecek kitleler, yarın AKM önünde toplanıp yürümeye başlayacak. Mitinge SOL Parti ve CHP gibi birçok siyasi parti de katılacak.

“HAYIR DEMENİN ZAMANIDIR”

Dün Yurttaş Birlikteliği adına Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan basın açıklamasında konuşan mitingin tertip komitesi üyesi Avukat Şenal Sarıhan, ülkenin son yıllarda karanlığa doğru gitmesinin acısını hissettiklerini belirterek düzenlenecek büyük eylemle ilgili şunları dile getirmişti:

“Açlık var, yoksulluk var, işsizlik var, katliamlar var. Çocuklarımızı, kadınları, doğayı kaybediyoruz. Kaybettiğimiz şeyler arasında bir araya gelmek ve hep birlikte mücadele etmek için de yollar arıyoruz. Tek aracımız demokrasi. Bizim yurttaşlar olarak söz hakkımız, toplanma ve ifade özgürlüğümüz var. İşte bu özgürlüklerin tümünü birlikte değerlendirebileceğimiz bir miting için Türkiye’nin değişik yerlerinde toplantılar düzenledik. ’Hayır demenin zamanıdır’ dedik ve eylül aylarından bugüne Yurttaş Hakları Birliği ya da Yurttaş Birliği diye ifade ettiğimiz bir büyük platformun sahibi olduk. Yerel seçimler sonucunda kazanılmış olan belediyelere kayyum atanıyor. Bu bizim için eski bir hikayedir. Geçmişten de biliyoruz bu olguları. Ama seçme ve seçilme hakkı, demokratik hakların en temelidir.”

Sarıhan, asgari ücrete yapılan zammın da TÜİK’in rakamlarının altında yapıldığını belirterek mitinge birçok siyasi partinin katılım göstereceğini dile getirmişti.