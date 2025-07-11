161 kimin numarası? 161 neden arar?

161 numarası, yapılan kaza ya da arıza bildirimine geri dönüş yapmak, sürücü bilgilendirmek veya yol durumu hakkında bilgi vermek için arayabilir. Tüm çağrılar devlet güvencesiyle gerçekleştirilir. Peki “161 kimin numarası? 161 neden arar?” İşte Karayolları Genel Müdürlüğü’nün otoyol destek hattıyla ilgili detaylar…

161 KİMİN NUMARASI?

161, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği resmî otoyol acil yardım ve bilgi hattıdır. Bu hat, Türkiye genelindeki tüm otoyollarda;

Araç arızaları,

Kaza bildirimleri,

Yol kapanmaları,

Trafik güvenliğiyle ilgili acil durumlar,

Yol bakım-onarım bilgileri

gibi konularda vatandaşların yardım almasını sağlar.

Otoyolları kullanan sürücüler, acil bir durumda 161’i arayarak Karayolları yetkililerine doğrudan ulaşabilir.

161 NEDEN ARAR?

161 hattı, genellikle önceden yapılan bir arıza ya da kaza bildiriminin takibi için vatandaşları arayabilir. Ayrıca bazı durumlarda yol durumu, bakım çalışmaları veya güvenlik uyarıları hakkında bilgilendirme yapmak için de bu numaradan çağrı gelebilir.

161 numarasının sizi arama nedenleri şunlar olabilir:

Otoyolda yaşanan bir arızayla ilgili yardım sürecini yönetmek

Kaza veya acil durumla ilgili bilgi almak

Daha önce yapılan bir ihbarın teyidini sağlamak

Yol bakım veya kapanma bilgisi paylaşmak

Sürücü yönlendirmesi veya uyarı yapmak

Tüm aramalar kamu güvenliği, trafik düzeni ve sürücü desteği amacı taşır.

161’DEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 161, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait resmî otoyol yardım ve bilgilendirme hattıdır. Bu numaradan gelen aramalar yalnızca trafik güvenliği, yol durumu ve yardım süreçleriyle ilgilidir. Banka bilgisi veya kişisel veri talep edilmez. Şüpheli durumlarda kgm.gov.tr üzerinden kontrol sağlanabilir.