163 akademisyenden Migros depo işçilerine destek açıklaması

Migros depo işçilerinin yüzde 28’lik düşük zam dayatması ve ağır çalışma koşullarına karşı haklarını savunmak için başlattıkları direnişe akademisyenlerinden destek açıklaması geldi.

163 akademisyenin, "Haklı mücadelelerinde Migros depo işçilerinin yanındayız" başlığıyla yaptığı destek açıklamasında, "Bu mücadele, ülkemizde ve özellikle de özel sektör işyerlerinde yaygın olan düşük ücretli, iş güvencesinden yoksun ve sendikasız çalışma düzeninin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadeleri kaydedildi. Açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

"Farklı alt işveren firmalarda istihdam edilen Migros depo işçileri, 23 Ocak 2026 günü insanca yaşanacak bir ücret talebiyle bir mücadele başlatmıştır. İşçilerle herhangi bir pazarlığa dayanmayan ve işveren tarafından tek taraflı olarak belirlenen ücret zammına karşı ortaya çıkan bu mücadele, kısa sürede Türkiye’nin farklı illerindeki Migros depolarına yayılmıştır. Depo işçilerinin mücadelesi, belirli bir işyeri ya da alt işveren firmasıyla sınırlı bir itirazın ötesine geçerek Migros’un tüm depolarını kapsayan bir karakter kazanmıştır. Aynı zamanda bu mücadele, ülkemizde ve özellikle de özel sektör işyerlerinde yaygın olan düşük ücretli, iş güvencesinden yoksun ve sendikasız çalışma düzeninin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

MİGROS YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Biz aşağıda imzası bulunan akademisyenler olarak, insanca yaşanabilecek bir ücret için yürüttükleri bu meşru mücadelede Migros depo işçilerinin ve bu mücadeleye liderlik eden Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nın (DGD-SEN) yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz.

Migros yönetimini, Migros depo işçilerinin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal haklarına uymaya, bu mücadeleyi işten çıkarmalar başta olmak üzere çeşitli baskı araçları kullanarak bastırmaya çalışmak yerine, işçilerin kolektif iradesini tanımaya ve özgürce seçtikleri temsilcileriyle müzakere etmeye davet ediyoruz."

İmzacılar: Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse, Dr. Ali Özkesen, Dr. Ali Rıza Güngen, Dr. Ali Yalçın Göymen, Doç. Dr. Altuğ Hasözbek, Dr. Arif Koşar, Öğr. Gör. Arif Ekinci, Doç. Dr. Aslı Kayhan, Doç. Dr. Aslı Taşdemir, Dr. Aslı Takanay, Dr. Aslı Aydemir, Dr. Aslı Odman, Dr. Atakan Büke, Dr. Aydın Gelmez, Dr. Aydın Ördek, Prof. Dr. Aykut Çoban, Prof. Dr. Aylin Topal, Prof. Dr. Ayşe Gözen, Dr. Ayşe Arslan, Dr. Ayşegül Oruçkaptan, Prof. Dr. Aytekin Güven, Prof. Dr. Aziz Çelik, Prof. Dr. Bahadır Aydın, Dr. Barış Zeren, Prof. Dr. Barış Kılıçbay, Dr. Barış Işık, Arş. Gör. Barış Ahmet Yentür, Dr. Barış Can Sever, Arş. Gör. Batuhan Çağrı Yapan, Arş. Gör. Bayram Demirtaş, Doç. Dr. Binali Tercan, Arş. Gör. Bulut Yavuz, Dr. Can Irmak Özinanır, Prof. Dr. Cangül Örnek, Dr. Cansu Tekin, Bağımsız Araştırmacı Celil Kaya, Doç. Dr. Cem Özatalay, Dr. Cenk Yiğiter, Prof. Dr. Ceren Sözeri, Öğr. Gör. Ceren Onay, Dr. Cihan Özpınar, Dr. Çağatay Tarhan, Prof. Dr. Çağla Ünlütürk, Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu, Dr. Deniz Ay, Dr. Deniz Parlak, Doç. Dr. Denizcan Kutlu, Dr. Derya Erel, Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu, Arş. Gör. E. Merve Nalçakar, Doç. Dr. Ebru Aykut, Prof. Dr. Ebru Voyvoda, Dr. Ebru Başgül, Arş. Gör. Eda Bahar, Arş. Gör. Eda Başoğlu, Arş. Gör. Ekin Bal, Arş. Gör. Ekmel Sayıl, Dr. Elif Can Çalıcı, Dr. Elif Sinem Arıkan, Öğr. Gör. Elvan Aksen, Doç. Dr. Emel Memiş, Arş. Gör. Emre Doğan, Dr. Engin Karaman, Prof. Dr. Erdal Küçüker, Dr. Erkan Muniroğlu, Dr. Ernur Genç, Dr. Ertan Zereyak, Dr. Ertuğrul Bilir, Arş. Gör. Esra Dabağcı, Doç. Dr. Ezgi Sarıtaş, Dr. Ezgi Pınar, Dr. Fatih Özden, Doç. Dr. Fatih Yaşlı, Dr. Feda Gümüşboğa, Dr. Ferda Uzunyayla, Doç. Dr. Ferda Dönmez Atbaşı, Dr. Feyza Turgay, Öğr. Gör. Fırat Karçal, Dr. Fikret Sazak, Dr. Görkem Akgöz, Dr. Gözde Orhan, Prof. Dr. Gülenay Baş Dinar, Dr. Güneş Gümüş, Doç. Dr. Gürsan Şenalp, Doç. Dr. Hakan Koçak, Arş. Gör. Halil Onur Altay, Dr. Hande Canbilen, Arş. Gör. Hande Köse, Öğr. Gör. Hazal Aydın, Dr. Hülya Kendir, Dr. Hülya Dinçer, Dr. İhsan Koluaçık, Doç. Dr. İhsan Seddar Kaynar, Öğr. Gör. Kaner Kırmızı, Doç. Dr. Kemal Kızılca, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Kuban Altınel, Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Dr. Levent Dölek, Arş. Gör. Mehmet Ataol Azeritürk, Doç. Dr. Mehmet Ruhi Demiray, Doç. Dr. Meltem Kayıran, Dr. Merve Diltemiz, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Arş. Gör. Metehan Kaplan, Prof. Dr. Metin Özuğurlu, Dr. Metin Çelik, Dr. Mine Dilan Kıran, Prof. Dr. Murat Birdal, Dr. Mustafa Şener, Dr. Mustafa Görkem Doğan, Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Dr. Muzaffer Kaya, Dr. Müzeyyen Ezel Ünal, Dr. Nagehan Tokdoğan, Öğr. Gör. Nazım Dikbaş, Dr. Necat Akyıldız, Dr. Neslişah Başaran Lotz, Doç. Dr. Nilgün Erdem, Prof. Dr. Nilgün Toker, Dr. Nuray Türkmen, Öğr. Gör. Nurdan Keleşoğlu, Öğr. Gör. Olcay Kunal, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Dr. Onur Can Taştan, Doç. Dr. Orkun Saip Durmaz, Dr. Ömer Ceylan, Dr. Ömer Furkan Özdemir, Prof. Dr. Ömür Çınar Elçi, Dr. Özay Göztepe, Dr. Özgür Narin, Arş. Gör. Özgürcan Alkan, Doç. Dr. Özlem Özkan, Prof. Dr. Recep Kapar, Prof. Dr. Saadet Aydın, Dr. Seçil Doğuç, Dr. Seçil Ercan, Doç. Dr. Seçkin Özsoy, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Doç. Dr. Sırrı Emrah Üçer, Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Prof. Dr. Şebnem Oğuz, Doç. Dr. T. Gül Köksal, Arş. Gör. Taybuğa Aybars Mamalı, Doç. Dr. Tezcan Durna, Prof. Dr. Uğur Eser, Dr. Uğur Yağan, Doç. Dr. Ümit Akçay, Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya, Arş. Gör. Yaren Küçükkör, Doç. Dr. Yasemin Özgün, Arş. Gör. Yüksel Tarım, Prof. Dr. Yüksel Akkaya, Dr. Zafer Kiraz, Prof. Dr. Zafer Ercan, Dr. Zeki Kanay, Dr. Zeliha Hacımuratlar Sevinç, Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu, Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım, Prof. Dr. Zülbiye Toluk Uçar