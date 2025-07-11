163 kimin numarası? 163 neden arar?

163 numarası, ödenmemiş fatura uyarısı yapmak, son ödeme tarihini hatırlatmak veya otomatik ödeme bilgisi vermek için kullanıcıyı arayabilir. Aramalar güvenli ve resmî Türk Telekom hizmetleri kapsamındadır. Peki,163 kimin numarası? 163 neden arar? İşte 163 hattı hakkında merak edilen her şey…

163 KİMİN NUMARASI?

163, Türk Telekom’a ait borç sorgulama ve fatura ödeme servisi olarak hizmet veren resmî kısa numaralı çağrı hattıdır. Bu hat üzerinden bireysel ve kurumsal müşteriler, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

Güncel fatura borçlarını öğrenmek

Ödenmemiş borçlarla ilgili bilgi almak

Fatura ödeme seçenekleri hakkında detaylı bilgi edinmek

Kapanma riski olan hatlarla ilgili uyarılar almak

Bu numara üzerinden otomatik sesli yanıt sistemiyle işlemler yapılabildiği gibi zaman zaman müşteri temsilcisi de devreye girebilir.

163 NEDEN ARAR?

163 numarası genellikle kullanıcının ödenmemiş bir faturası olduğunda bilgilendirme yapmak amacıyla arar. Ayrıca ödeme süreci yaklaşan borçlar için hatırlatma ya da otomatik ödeme talimatı ile ilgili bilgi vermek amacıyla da iletişime geçilebilir.

163 numarasının sizi arama nedenleri şunlar olabilir:

Ödenmemiş faturanızı hatırlatmak

Kapanma riski olan bir hat hakkında uyarı yapmak

Fatura tutarı ve son ödeme tarihi bilgisi paylaşmak

Otomatik ödeme hakkında bilgilendirme yapmak

Fatura tahsilatı ya da kampanya yönlendirmesi sunmak

Bu aramalar Türk Telekom’un resmi müşteri iletişim süreçlerinin bir parçasıdır.

163’TEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 163, Türk Telekom’un resmî kısa numaralı çağrı servisidir. Bu hattan gelen çağrılar yalnızca borç hatırlatma, fatura ödeme ve bilgilendirme amaçlı yapılır. Kredi kartı bilgisi paylaşımı gerekiyorsa mutlaka güvenli resmi kanallar kullanılmalıdır. Şüpheli durumlarda turktelekom.com.tr üzerinden doğrulama yapılabilir.