166 kimin numarası? 166 neden arar?
Günümüzde internetin yaygın kullanımı, güvenli dijital ortamların oluşturulmasını daha da önemli hale getirdi. Bu kapsamda, vatandaşların internet ortamındaki yasa dışı veya sakıncalı içerikleri bildirebileceği bir hattın varlığı büyük önem taşıyor. 166 numaralı hat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan Alo İnternet Bilgi İhbar Hattıdır. Peki, 166 kimin numarasıdır ve neden arar? İşte detaylar…
166, internet ortamındaki yasa dışı veya zararlı içeriklerin bildirilebileceği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ait resmî ihbar hattıdır. Peki, 166 kimin numarası? 166 neden arar? İşte detaylar!
166 KİMİN NUMARASI?
166, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Güvenli İnternet Merkezi’ne bağlı bilgi ihbar hattıdır. Bu hattın temel amacı, internet ortamında karşılaşılan şu içeriklerin ihbar edilebilmesini sağlamaktır:
- Çocukların cinsel istismarı
- Uyuşturucu kullanımını özendirici içerikler
- Kumar ve bahis siteleri
- Müstehcenlik
- Zararlı yazılım barındıran siteler
- Terör propagandası
Vatandaşlar, bu içerikleri 166’yı arayarak ya da www.ihbarweb.org.tr üzerinden BTK’ya bildirebilir.
166 NEDEN ARAR?
166 numarası, genellikle vatandaştan gelen bir ihbarın sonucu olarak geri dönüş yapmak amacıyla arar. Özellikle:
- İhbar edilen içerikle ilgili bilgi isteme
- İhbarın durumu hakkında kullanıcıya geri bildirim yapma
- Eksik veya detaylı bilgi talebi
- Vatandaş bilgilendirmesi ve yönlendirme amaçlı
gibi nedenlerle arama yapılabilir. Bu aramalar resmi BTK görevlileri tarafından gerçekleştirilir ve tamamen bilgilendirme ve destek sağlama amacı taşır.
166’DAN GELEN ARAMALAR GÜVENLİ Mİ?
Evet, 166 hattı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bağlı resmî bir kamu hattıdır. Bu numaradan gelen aramalar, vatandaşın daha önce yaptığı bir ihbarla ilgili olabilir. Kişisel veri, banka bilgisi gibi özel bilgiler bu hatta kesinlikle talep edilmez. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde BTK’nın resmî web sitesi üzerinden doğrulama yapılabilir.