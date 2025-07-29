166 kimin numarası? 166 neden arar?

166, internet ortamındaki yasa dışı veya zararlı içeriklerin bildirilebileceği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ait resmî ihbar hattıdır. Peki, 166 kimin numarası? 166 neden arar? İşte detaylar!

166 KİMİN NUMARASI?

166, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Güvenli İnternet Merkezi’ne bağlı bilgi ihbar hattıdır. Bu hattın temel amacı, internet ortamında karşılaşılan şu içeriklerin ihbar edilebilmesini sağlamaktır:

Çocukların cinsel istismarı

Uyuşturucu kullanımını özendirici içerikler

Kumar ve bahis siteleri

Müstehcenlik

Zararlı yazılım barındıran siteler

Terör propagandası

Vatandaşlar, bu içerikleri 166’yı arayarak ya da www.ihbarweb.org.tr üzerinden BTK’ya bildirebilir.

166 NEDEN ARAR?

166 numarası, genellikle vatandaştan gelen bir ihbarın sonucu olarak geri dönüş yapmak amacıyla arar. Özellikle:

İhbar edilen içerikle ilgili bilgi isteme

İhbarın durumu hakkında kullanıcıya geri bildirim yapma

Eksik veya detaylı bilgi talebi

Vatandaş bilgilendirmesi ve yönlendirme amaçlı

gibi nedenlerle arama yapılabilir. Bu aramalar resmi BTK görevlileri tarafından gerçekleştirilir ve tamamen bilgilendirme ve destek sağlama amacı taşır.

166’DAN GELEN ARAMALAR GÜVENLİ Mİ?

Evet, 166 hattı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bağlı resmî bir kamu hattıdır. Bu numaradan gelen aramalar, vatandaşın daha önce yaptığı bir ihbarla ilgili olabilir. Kişisel veri, banka bilgisi gibi özel bilgiler bu hatta kesinlikle talep edilmez. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde BTK’nın resmî web sitesi üzerinden doğrulama yapılabilir.