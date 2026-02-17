168 isimden ortak açıklama: Laikliği Birlikte Savunuyoruz

Laikliğe yönelik tehdit ve saldırılar artarken toplumdan buna yönelik tepkiler de yükseliyor.

Aralarında yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin olduğu 168 ismin imzasıyla ortak bir metin kaleme alındı.

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı metinde, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!” denildi.

Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Eroğul, Alaeddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demirağ, Rutkay Aziz, Onur Akın, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş ve Timur Soykan gibi isimlerin ilk imzacı olarak yer aldığı açıklama şöyle:

AÇIKLAMANIN TAMAMI

Laikliği Birlikte Savunuyoruz

Türkiye gerici-şeriatçı bir kuşatma altında!

Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte “Talibanlaştırma” baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür.

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye’yi adım adım Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemektedir.

Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır.

Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa’yı hiçe sayarak- “suçlu” gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir.

Laikliği savunmak suç değildir.

LAİKLİĞİ birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!

Karanlığa teslim olmayacağız!



İLK İMZACILAR



ADNAN SERDAROĞLU, Birleşik Metal-İş Eski Genel Başkanı - ALPER TAŞ, SOL Parti MYK Üyesi, AHMET HİLMİ HACALOĞLU, Gazeteci - AHMET İRFAN TÜRKKOLU, Metalurji ve Malzeme M.O. YK Başkanı - AHMET KARAGÖZ, KESK Eş Başkanı - AHMET TELLİ, Şair - ALAEDDİN ŞENEL, Prof. Dr. Akademisyen - ALEV ÖZKAZANÇ, Siyaset Bilimci, Prof. Dr. - ALİ ASKER, Müzisyen - ALİ BALKIZ, Yazar ABF Eski Genel Başkanı - ALİ ONAT ÇETİN, Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri - ALİ TANSU BALCI, Akademisyen Dr. - ALİ YALÇINER, Tiyatrocu Yönetmen - ATAOL BEHRAMOĞLU, Şair - ATİLLA ÖZSEVER, Gazeteci – AYLİN TOPAL, Akademisyen, Prof.Dr, AYKUT ÇOBAN, Akademisyen, Prof.Dr. - AYKURT NUHOĞLU, Kadıköy Belediyesi Eski Başkanı - AYSUN GEZEN, Akademisyen - AYŞE KULİN, Yazar - AYŞEGÜL KARS KAYNAR, Akademisyen, Doç. Dr. - AYŞEGÜL YALÇINER, Tiyatrocu - AZİZ KONUKMAN Akademisyen, Prof. Dr. - BAHADIR BERDİCİOĞLU, KESK MYK Üyesi - BAKİ ASLAN, ODTÜ Mezunlar Derneği Eski Başkanı - BAKİ REMZİ SUİÇMEZ, Ziraat Mühendisleri Odası YK Başkanı - BARIŞ İNCE, Yazar - BAYAR ŞAHİN, Müzisyen - BERKANT GÜLTEKİN, Gazeteci - BAYAZIT İLHAN, Hekim- BÜLENT TATLI, İnşaat Mühendisleri Odası YK Sekreteri - CAN UĞUR, Gazeteci - CANAN GÜLLÜ, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı - CEM EROĞUL, Akademisyen, Prof. Dr. - ÇAĞDAŞ BAYRAKTAR, Gazeteci - ÇAĞRI SİNCİ, Müzisyen – DENİZ DEMİRDÖĞEN, SOL Parti Sözcüsü, DİLAN KUTLU, Gazeteci - DİLEK BULUT, Dr. Akademisyen – DİLARA KURTULUŞ, Sol Feminist Hareket Üyesi, L. DOĞAN TILIÇ, Prof. Dr. Gazeteci - DOĞU EROĞLU, Gazeteci - DOĞUKAN YURTTAŞ, Elektrik Mühendisleri Odası Müdürü - ELİF AKKAYA Yayıncı - ELİF ÇONGUR, Akademisyen, Dr. - ELİF ILGAZ, Gazeteci - EMEL MEMİŞ, Akademisyen, Doç. Dr. - EMİN KORAMAZ, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı - ENDER HELVACIOĞLU, Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - ERDAL ERZİNCAN, Müzisyen - ERDAL GÜNEY, Besteci Yazar - ERDAL KARAKUŞ, KESK MYK Üyesi - EREN AKSOYOĞLU, Siyasal İletişimci - ERENDİZ ATASÜ Yazar, Prof. Dr. - ERİŞ BİLALOĞLU, Hekim- ESRA KAHRAMAN, Yazar - EYÜP MUHÇU, Mimarlar Odası Eski Genel Başkanı - FAHRETTİN ENGİN ERDOĞAN, Ressam DİSK Eski Genel Sekreter Yardımcısı - FERAY AYTEKİN AYDOĞAN, Eğitim-Sen Eski Genel Başkanı - FEVZİYE SAYILAN, Akademisyen, Prof. Dr. - FİLİZ GAZİ, Gazeteci - FUAT SAKA, Müzisyen - FUAT SEVİMAY, Yazar - GALİP YALMAN, Emekli Öğretim Görevlisi, Doç. Dr. - GAMZE YÜCESAN ÖZDEMİR, Akademisyen, Prof. Dr. - GANİ KAPLAN, PSAKD Eski Genel Başkanı – GİZEM ÖZDEM, SOL Parti Sözcüsü, GÖKHAN BULUT, Akademisyen, Dr. - GÖKSU CENGİZ, Sol Feminist Hareket Üyesi - GÜLTEKİN NARİNLİ, Yapı-Yol Sen Genel Başkanı – HAKAN TANITTIRAN, Yayıncılar Meslek Birliği Başkanı - HALUK ÇETİN, Müzisyen - HANDAN KOÇ, Yazar - HASAN EROL EROĞLU, Prof. Dr. - HAVVA GÜMÜŞKAYA, Gazeteci - HAYDAR ERGÜLEN, Şair - HAYRİ ERDOĞAN, Yayıncı- HAYRİ KOZANOĞLU, Akademisyen, Prof. Dr. - HİLAL ONUR İNCE, Akademisyen, Prof. Dr. - HÜLYA GÜLBAHAR, EŞİK Gönüllüsü - İBRAHİM KARACA, Şair - İBRAHİM VARLI, Gazeteci - İLBAY KAHRAMAN, Yayıncı - İLHAN CİHANER, Siyasetçi, Avukat - İLKAY AKKAYA, Müzisyen – İLKNUR BAŞER, SOL Parti Sözcüsü, İNAN MUTLU, İktisatçı - İSMAİL ARI, Gazeteci – İSMAİL HAKKI TOMBUL, SOL Parti Sözcüsü, KAYA GÜVENÇ, TMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanı - KAYIHAN PALA, Prof. Dr. Milletvekili - KEMAL AYTAÇ, TBB Yönetim Kurulu Üyesi - KEMAL IRMAK, Eğitim-Sen Genel Başkanı - KEREM CANKOÇAK, Akademisyen, Prof. Dr. - KORKUT BORATAV, Akademisyen, Prof. Dr. - MAHİR BAĞIŞ, Gazeteci - MAHİR ULUTAŞ, Elektrik Mühendisleri Odası YK Başkanı, MAHMUT ASLAN, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı Başkanvekili - MEHMET GÜMÜŞ, Müzisyen - MEHMET SOĞANCI, TMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanı - MELİKE DEMİRAĞ, Müzisyen - MERAL UYSAL, Prof. Dr. Akademisyen - MERDAN YANARDAĞ, Gazeteci - METİN ÖZUĞURLU, Akademisyen, Prof. Dr. - MURAT MERİÇ, Yazar - MUSTAFA ALTINTAŞ, Akademisyen, Prof. Dr. - MUSTAFA BİLDİRCİN, Gazeteci - MUSTAFA TÜRKEŞ, Prof. Dr. Akademisyen - MÜFİT CAN SAÇINTI, Yönetmen Oyuncu - MÜJDE AR, Oyuncu - NECMİ ERDOĞAN, Akademisyen, Prof. Dr. - NEVAL OĞAN BALKIZ, Akademisyen, Dr. - NİSANUR YILDIRIM, Gazeteci - NİYAZİ KOYUNCU, Müzisyen - NUR BANU SATILMIŞ, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği - NURCAN GÖKDEMİR, Gazeteci - NUSRET SUNA, İnşaat Mühendisleri Odası YK Başkanı – ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU - YARSAV Eski Başkanı - OĞUZ GEMALMAZ, TİHAK Genel Başkanı – OĞUZHAN MÜFTÜOĞLU, Yazar - ONUR AKIN, Müzik Sanatçısı - ONUR ALP YILMAZ, Doç. Dr. Akademisyen - OZAN ÇOBAN, Müzisyen - ÖMER TÜRKEŞ, Yazar – ÖNDER İŞLEYEN, SOL Parti Sözcüsü, ÖMER YILMAZ, Veli-Der Başkanı - ÖRSAN ÖYMEN, Prof. Dr. Akademisyen - ÖZER AVANAŞ, BES Genel Başkanı - ÖZGÜRCAN ALKAN, Akademisyen, Arş. Gör. - ÖZGÜR GÜRBÜZ, Yazar - ÖZGÜR TOPÇU, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi - ÖZKAN ATAR, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı - ÖZLEM ŞAHİN GÜNGÖR, Prof. Dr. Akademisyen - RAHMİ YILDIRIM, Gazeteci - RUHİ KOÇ, Dev-Genç eski Genel Sekreteri - RUTKAY AZİZ, Oyuncu - SABAHAT AKKİRAZ, Müzisyen - SADIK USTA, Yazar - SELÇUK CANDANSAYAR, Akademisyen, Prof. Dr. - SELÇUK ULUATA, İnşaat Mühendisleri Odası İkinci Başkanı - SELİN NAKIPOĞLU, Avukat, Yazar- SELİN PELEK, Akademisyen, Doç. Dr. - SEMA PINAR, KESK MYK Üyesi - SEMRA KARDEŞOĞLU, Gazeteci - SERDAR ŞAHİNKAYA, İktisatçı Yazar – SERKAN ÖNGEL, Akademisyen, Prof.Dr- SERPİL GÜVENÇ, Yazar - SERPİL SANCAR, Akademisyen Prof. Dr - SEVGİ YILMAZ, KESK MYK Üyesi - SEVİNÇ ERBULAK, Oyuncu - SEYHAN ERDOĞDU, Akademisyen, Prof. Dr. - ŞENAL SARIHAN, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı - ŞÜKRÜ ERBAŞ, Şair - TAHSİN DOĞAN, Eğit-Sen Genel Başkanı - TANER TİMUR, Akademisyen, Prof. Dr. - TİMUR SOYKAN, Gazeteci - UĞUR KOÇ, Gazeteci - ÜNAL ÖZMEN, Yazar - YAŞAR AYDIN, Gazeteci - YAŞAR MİRAÇ, Şair - YAŞAR ÜZÜMCÜ, Gıda Mühendisleri Odası YK Başkanı - YAŞAR YAVUZ, Akademisyen, Dr. - YUNUS YENER, Makina Mühendisleri Odası YK Başkanı - ZAFER ARAPKİRLİ, Gazeteci - ZAFER KÖSE, Yazar - ZEYNEL ABİDİN ERGEN, Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı - ZEYNEL LÜLE, Gazeteci - ZEYNEP ALTIOK AKATLI, Yazar

İNTERNETTEN İMZA ATILABİLECEK

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metnine laikligisavunuyoruz.org adresinden imza atılabilecek.