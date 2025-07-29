168 kimin numarası? 168 neden arar?

168 numaralı hat, Kızılay’a ulaşabileceğiniz resmî danışma ve yardım hattıdır. Kan bağışı, afet yardımı ve bağış konularında bilgi alınabilir. Peki, 168 kimin numarası? 168 neden arar? İşte tüm ayrıntılar!

168 KİMİN NUMARASI?

168, Türk Kızılay’ın resmî çağrı merkezi numarasıdır. Hem bağış yapmak isteyen vatandaşlar için bir danışma hattı hem de afet veya yardım durumlarında destek almak isteyen kişilere yönlendirme sağlayan bir merkez olarak hizmet verir.

Bu numara üzerinden:

Kan bağışı bilgisi alabilir

Yapılan bağışları sorgulayabilir

Kızılay gönüllüsü olmak için başvuru yapabilir

Afet durumlarında yardım talebinde bulunabilir

Yardım kampanyaları hakkında bilgi alabilirsiniz

168 NEDEN ARAR?

168 numarası sizi arıyorsa, bu genellikle aşağıdaki nedenlerden biridir:

Daha önce yaptığınız bir kan veya nakdi bağışla ilgili bilgilendirme

Yeni kampanyalar veya kan ihtiyacı duyuruları

Kızılay gönüllülüğü başvurunuzla ilgili geri dönüş

Acil afet bölgelerine destek çağrısı

Önceden talep ettiğiniz yardım veya bilgiye ilişkin geri arama

168’dan yapılan aramalar tamamen resmî ve bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir özel bilgi veya ödeme bilgisi bu numaradan talep edilmez.

168’İ KİMLER ARAYABİLİR?