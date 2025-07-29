168 kimin numarası? 168 neden arar?
Afet anlarında veya ihtiyaç sahiplerine destek olmak istediğinizde, aklınıza gelen ilk kurumlardan biri hiç şüphesiz Türk Kızılay’dır. Peki, bir gün sizi 168 numaralı telefondan biri ararsa ne yapmalısınız? 168 kimin numarasıdır ve neden arar? İşte Türk Kızılay’a ait bu önemli hatla ilgili tüm detaylar!
168 numaralı hat, Kızılay’a ulaşabileceğiniz resmî danışma ve yardım hattıdır. Kan bağışı, afet yardımı ve bağış konularında bilgi alınabilir. Peki, 168 kimin numarası? 168 neden arar? İşte tüm ayrıntılar!
168 KİMİN NUMARASI?
168, Türk Kızılay’ın resmî çağrı merkezi numarasıdır. Hem bağış yapmak isteyen vatandaşlar için bir danışma hattı hem de afet veya yardım durumlarında destek almak isteyen kişilere yönlendirme sağlayan bir merkez olarak hizmet verir.
Bu numara üzerinden:
- Kan bağışı bilgisi alabilir
- Yapılan bağışları sorgulayabilir
- Kızılay gönüllüsü olmak için başvuru yapabilir
- Afet durumlarında yardım talebinde bulunabilir
- Yardım kampanyaları hakkında bilgi alabilirsiniz
168 NEDEN ARAR?
168 numarası sizi arıyorsa, bu genellikle aşağıdaki nedenlerden biridir:
- Daha önce yaptığınız bir kan veya nakdi bağışla ilgili bilgilendirme
- Yeni kampanyalar veya kan ihtiyacı duyuruları
- Kızılay gönüllülüğü başvurunuzla ilgili geri dönüş
- Acil afet bölgelerine destek çağrısı
- Önceden talep ettiğiniz yardım veya bilgiye ilişkin geri arama
168’dan yapılan aramalar tamamen resmî ve bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir özel bilgi veya ödeme bilgisi bu numaradan talep edilmez.
168’İ KİMLER ARAYABİLİR?
- Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar
- Kızılay’ın sosyal yardım programları hakkında bilgi almak isteyenler
- Afet sonrası destek bekleyenler
- Gönüllü olmak isteyen bireyler
- Bağışlarının nereye harcandığını sorgulamak isteyen bağışçılar