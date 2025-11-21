169 kişiye mezar olan Emlakbank Konutları davasında yeni bilirkişi raporu istendi

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları davasının üçüncü duruşması görüldü. Binada babasını kaybeden avukat Gözde İzdem Yozgatlı, dosyanın üç celsedir bir adım öteye gitmediğini, deprem dosyalarının bitmek üzere olduğunu, ancak bu dosyada henüz bir rapor bile alınmadığını vurguladı. Mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 13 Mart 2026'ya erteledi.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılması sonucu 169 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Özat, Erten Elçi, Mehmet İhsan Aydemir ve Abdullah Aytaç Kınay hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

"MÜVEKKİLİM HATAY'DA GÖĞSÜNÜ GERE GERE GEZİYOR"

Sanık inşaat mühendisi Mehmet İhsan Aydeğer'in avukatı, dosyadaki hiçbir belgede müvekkilinin adının geçmediğini; müteahhit, fenni mesul ve şantiye şefi olarak tüm kayıtlarda müteahhit Nurettin Mertayak'ın adının yer aldığını ileri sürdü. Avukat, ayrıca Mertayak'ın oğlunun da inşaattaki işlerden babasının sorumlu olduğuna dair tanıklık yaptığını belirtti. Gerçek suçluların ortaya çıkarılması konusunda iddia makamının işini düzgün yapmadığını öne süren sanık avukatı, "Müvekkilim Hatay'da göğsünü gere gere geziyor. 'Ölmüş birine bu işi yıkarak, kurtulmaya çalışıyorlar' deniliyor ama Nurettin Mertayak yaşasaydı bu söylediklerimize itiraz etmezdi. İnsanlar benim müvekkilimin yaptığı binalara sığındı" diye konuştu.

Sanık Erten Elçi'nin avukatı, "Nurettin Mertayak'ın oğlu babasının tek başına bu işi yaptığını, ismi geçen kişilerin hiçbir şekilde bu binada çalışma yapmadığını söyledi. Müvekkilimin hiçbir belgede adı yoktur. Beraatini istiyoruz" dedi.

"ÜÇ CELSEDİR BİR ADIM ÖTEYE GİDİLMEDİ"

Binada babasını kaybeden avukat Gözde İzdem Yozgatlı, dosyanın üç celsedir bir adım öteye gitmediğini, deprem dosyalarının artık sonuçlanma aşamasına geldiğini ancak bu dosyada henüz bir rapor bile alınmadığını vurguladı. Sanık avukatlarının tek sorumlunun Nurettin Mertayak olduğunu söylemesine tepki gösteren Yozgatlı, " Aslar İnşaat Tic. A.Ş. tabelasını biliyorum. O binadan, o enkazdan ben çıktım. Bu dosyada adı geçenlerin hepsi oradaydı" dedi.

"SANIKLARIN SORUMLULUĞU BERTARAF EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Başka bir müşteki avukatı, tüm evraklarda Nurettin Mertayak'ın adının bulunmasının Mertayak'ı inşaattan tek başına sorumlu kılmayacağını vurgulayarak, "Sanık müdafileri, geçerliliği olmayan belgelerle sanıkların sorumluluğunu bertaraf etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanma taleplerini ve tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti. Yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar veren heyet, duruşmayı 13 Mart 2026'ya erteledi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023'te Hatay'da meydana gelen depremler sonrası Emlakbank 1. Etap Konutları yıkılmış ve 169 kişi hayatını kaybetmişti. Bu konutların müteahhidi Mehmet Özat hakkında deprem sonrası yakalama kararı çıkarılmış, ancak bir süre bulunamamıştı. 10 Kasım 2023'te Ankara'da bir alışveriş merkezinde vatandaşlar Özat'ı yakalayarak polise teslim etmişti. Özat, Ankara Adliyesi'ne sevk edilmiş ve SEGBİS aracılığıyla Antakya'daki soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermişti. Özat, sorgu sonrası tutuklanmış, ancak ilk duruşmada ev hapsi kararıyla tahliye edilmiş ve daha sonra bu karar kaldırılmıştı.