169 kişiye mezar olan sitenin bilirkişi raporu: "Yapı ruhsatı, statik proje ve zemin etüt bilgisi yok"

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 169 kişinin hayatını kaybettiği, Emlakbank 1. Etap Konutları soruşturmasında hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, ''İnşasına 1994'te başlanılan ve 1996'da tamamlanan Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılan bloklarına ait bir yapı ruhsatı, statik proje, hesap raporu ve zemin etüt bilgisi bulunmadığı'' belirtildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde yıkılan Emlakbank 1. Etap Konutları'yla ilgili tutuklu sanık Mehmet Özat, tutuksuz sanıklar Erten Elçi ve Mehmet İhsan Aydeğer ile firari sanık Abdullah Aytaç Kınay hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Enkaz yığınına dönen bloklarda 169 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı hatırlatılan iddianamede, 13 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet Savcısı nezaretinde inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, mimar, karot teknisyeni, yüksek mimar bilirkişilerle gidilerek olay yerinde inceleme yapıldığı aktarıldı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; inşasına 1994'te başlanılan ve 1996'da tamamlanan Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılan bloklarına ait bir yapı ruhsatı, statik proje, hesap raporu ve zemin etüt bilgisi bulunmadığı belirtildi. Ön bilirkişi raporunda ise nervürsüz (düz) donatı kullanıldığı, bina kolonlarının tabliye birleşim noktalarından kırılmış veya kopmuş olduğu, demir donatı işçiliğinin de özensiz yapıldığı kaydedildi. Raporda, "Kolon ve kirişlerde etriye ve çirozların düzensiz yerleştirildiği, kiriş-kolon sarılma bölgesinde etriye sıklaştırılmasının yeterli oranda, yönetmeliklerde verilen koşullarda, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiştir" denildi.

"EMLAKBANK KONUTLARI 1. ETABININ MÜTEAHHİDİ BEN DEĞİLİM"

İddianame kapsamında ifadesine yer verilen tutuklu sanık Mehmet Özat, savunmasında, "Emlakbank konutları 1. Etabının müteahhidi ben değilim. Bu konutların müteahhitliğini Nurettin Mertayak yapmıştır. Bana okumuş olduğunuz müşteki ifadelerinde ve dilekçelerinde her ne kadar Emlakbank 1. Etabın müteahhitliğini benim yaptığımı ifade etmiş ve dilekçelerinde bu şekilde benim müteahhit olduğuma yönelik beyanda bulunmuş iseler de bu ifadeler doğruyu yansıtmamaktadır. Ben Emlakbank konutlarının 2. Etabın müteahhitliğini Nurettin Mertayak ile beraber yürütmüştük. Bu 2. Etapta herhangi bir yıkım olmadığı gibi can kaybının da olmadığını biliyorum. Yaklaşık olarak 50-60 yıl önce Hatay'da müteahhitliğe başladım. Bu zamana kadar çok sayıda bina yaptım ve Kahramanmaraş merkezli depremden kaynaklı müteahhitliğini üstlendiğim ve yıkılan bina sayısı 3 ya da 4 olarak biliyorum ve bu yıkılan binalarda yaklaşık olarak 40-45 yıllık binalardır. Son 10 yıl içinde yapmış olduğum yeni tarihli binaların hiçbiri yıkılmadı" dedi.

"ÖZAT MÜTEAHHİTLİK KONUSUNDA DUAYEN..."

Tutuksuz yargılanacak sanık Erten Elçi ise yıkılan blokların müteahhitliğini Nurettin Mertayak'ın üstlendiğini öne sürdü. Elçi, kendisinin, Mertayak'a ait inşaat şirketinden yüzde 20 hisse alarak finansman desteği sağladığını, herhangi bir mühendisliği olmadığı için konutların yapımında teknik bir görev almadığını iddia etti. Elçi, "Şirketin sorumlu teknik müdürü Nurettin Mertayak'dı. İnşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı Mehmet Özat olmasının sebebi o dönemlerde Mehmet Özat'ın Hatay'da bina yapımına ilişkin müteahhitlik konusunda duayen olduğunun bilinmesi ve çevresinde sevilen sayılan biri olduğunu düşündüğümden dolayı Mehmet Özat'ı yönetim kurulu başkanı yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SANIKLAR 28 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Tutuksuz sanık Mehmet İhsan Aydeğer de konutların müteahhitliğini Mertayak'ın yaptığını, kendisinin herhangi bir görev almadığını ve suçsuz olduğunu iddia etti. İddianamede şüpheli Abdullah Aytaç Kınay hakkında da 29 Nisan 2024 tarihinde yakalama emri düzenlendiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, sanıklar, 28 Kasım 2024 tarihinde Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.