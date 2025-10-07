16D Altkaynarca / Pendik / Kadıköy otobüs ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul’da toplu taşıma kullanan yolcular için yeni duyuru yayımlandı. 16D Altkaynarca / Pendik / Kadıköy hattı için 2025 yılı güncel ücret tarifesi açıklandı.

Vatandaşlar, “16D hattı ne kadar oldu?”, “Kadıköy otobüs bileti kaç TL?” ve “Mavi Kart limiti değişti mi?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

16D HATTI GÜZERGAHI VE YENİ ÜCRET TARİFESİ

2025 yılı itibarıyla 16D hattı için belirlenen yeni ücret tarifesi şu şekildedir:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Bu ücret, İstanbulkart sistemine kayıtlı tüm yolcular için geçerli standart tarife üzerinden uygulanmaktadır.

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

16D hattı aktarma almaz, yani bu hatta yapılan yolculuklarda aktarma indirimi geçerli değildir.

Tarifeli geçişlerde indirimli kartlarla yapılan binişler, tam tarife ücreti üzerinden işlem görür.

Belirtilen fiyatlar 2025 yılı için geçerli İETT güncel ulaşım tarifesi kapsamındadır.

16D HATTI HAKKINDA

16D Altkaynarca / Pendik / Kadıköy hattı, Anadolu Yakası’nda ulaşımın en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Pendik, Altkaynarca, Kartal ve Kadıköy güzergahında hizmet vermektedir.

Sabah ve akşam saatlerinde yoğun şekilde tercih edilen hat, Kadıköy’e doğrudan ulaşım sağladığı için hem öğrenciler hem çalışanlar tarafından sıkça kullanılmaktadır.

Yeni tarifeye göre 16D hattında bilet fiyatı 35 TL olarak belirlenmiştir.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 biniş, Kullan-At kart sahipleri için ise 1 biniş hakkı geçerlidir.

Vatandaşların seyahat öncesi bu güncel ücret tarifesini dikkate alması önerilmektedir.