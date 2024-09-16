17-18-19 Eylül Şampiyonlar Ligi Maçları ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları ne zaman, saat kaçta aramaları ligin başlamasına sayılı günler kala tüm futbolseverlerin gündeminde. 2024-2025 Şampiyonlar Ligi bu yıl yeni format ile oynanacak. Toplamda 36 takım ise 17, 18 ve 19 Eylül'de gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi maçlarında karşı karşıya gelecek. Peki, 17-18-19 Eylül Şampiyonlar Ligi Maçları ne zaman, saat kaçta? İşte 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü!

2024-2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI FİKSTÜRÜ

Futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta maçları 17 Eylül günü başlayarak 19 Eylül'de son bulacak. İşte 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü!

Şampiyonlar Ligi 17 Eylül Salı günü karşılaşmaları

19.45 Young Boys - Aston Villa

19.45 Juventus - PSV Eindhoven

22.00 Milan - Liverpool

22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb

22.00 Real Madrid - Stuttgart

22.00 Sporting CP - Lille

Şampiyonlar Ligi 18 Eylül Çarşamba günü karşılaşmaları

19.45 Sparta Prag - Salzburg

19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk

22.00 Celtic - Slovan Bratislava

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

22.00 Manchester City - Inter

22.00 Paris Saint-Germain - Girona

Şampiyonlar Ligi 19 Eylül Perşembe günü karşılaşmaları

19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

19.45 Kızılyıldız - Benfica

22.00 Monaco - Barcelona

22.00 Atalanta - Arsenal

22.00 Atletico Madrid - Leipzig

22.00 Brest- Sturm Graz

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları TRT1 ve tabii kanallarından naklen olarak yayınlanacak.