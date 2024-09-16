17-18-19 Eylül Şampiyonlar Ligi Maçları ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü
2024-2025 Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü ligin başlamasına sayılı günler futbolseverlerin gündeminde. 17-18-19 Eylül'de 36 takım UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında karşı karşıya gelecek. Peki, 17-18-19 Eylül Şampiyonlar Ligi Maçları ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü!
UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları ne zaman, saat kaçta aramaları ligin başlamasına sayılı günler kala tüm futbolseverlerin gündeminde. 2024-2025 Şampiyonlar Ligi bu yıl yeni format ile oynanacak. Toplamda 36 takım ise 17, 18 ve 19 Eylül'de gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi maçlarında karşı karşıya gelecek. Peki, 17-18-19 Eylül Şampiyonlar Ligi Maçları ne zaman, saat kaçta? İşte 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü!
2024-2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI FİKSTÜRÜ
Futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta maçları 17 Eylül günü başlayarak 19 Eylül'de son bulacak. İşte 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü!
Şampiyonlar Ligi 17 Eylül Salı günü karşılaşmaları
- 19.45 Young Boys - Aston Villa
- 19.45 Juventus - PSV Eindhoven
- 22.00 Milan - Liverpool
- 22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb
- 22.00 Real Madrid - Stuttgart
- 22.00 Sporting CP - Lille
Şampiyonlar Ligi 18 Eylül Çarşamba günü karşılaşmaları
- 19.45 Sparta Prag - Salzburg
- 19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk
- 22.00 Celtic - Slovan Bratislava
- 22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
- 22.00 Manchester City - Inter
- 22.00 Paris Saint-Germain - Girona
Şampiyonlar Ligi 19 Eylül Perşembe günü karşılaşmaları
- 19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen
- 19.45 Kızılyıldız - Benfica
- 22.00 Monaco - Barcelona
- 22.00 Atalanta - Arsenal
- 22.00 Atletico Madrid - Leipzig
- 22.00 Brest- Sturm Graz
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi maçları TRT1 ve tabii kanallarından naklen olarak yayınlanacak.