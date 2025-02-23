17.46'da başlayan AKP MKYK toplantısı 18.01'de bitti: MYK'deki isimler belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 18.01'de sona erdi.

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katıldığı parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.46'da başlamıştı.

Abdurrahman Akyüz, Kürşad Zorlu, Mesut Özil, Osman Gökçek, Serap Yazıcı Özbudun gibi dikkat çeken isimler MKYK'ye girmişti.

9 YENİ İSİM MYK'DE

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "AK Parti ve Cumhur İttifakı bir kez daha en büyük gücünü milletinden aldığını göstermiştir. Burada Cumhur İttifakı'nın gücünü kongrelerimiz vesilesiyle gittiğimiz her yerde gördük. İlk MKYK toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarla ilgili talimatları oldu. Yeni dönemde görev yapacak MYK belli oldu" dedi.

AKP MYK'de 9 yeni isim yer aldı. Ahmet Büyükgümüş, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Ahmet Baha Öğütken, Sevilay Tuncer, Eyyüp Kadir İnan, Kürşad Zorlu, Halit Yerebakan ile Hüseyin Yayman MYK'ye girdi.

MYK TAM LİSTE

Edinilen bilgiye göre AKP MYK üyeleri şöyle:

Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı

Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş

Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar

Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu

Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir

Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur

İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın

Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken

Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncer

Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman

Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan

Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan