17 Ağustos depreminin simge müteahhidi Veli Göçer hayatını kaybetti
17 Ağustos 1999'da resmi rakamlara göre 18 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremde hapse giren tek müteahhit olan Veli Göçer hayatını kaybetti.
17 Ağustos 1999 depreminde en çok konuşulan isim olan ve mahkumiyet alan tek müteahhit Veli Göçer hayatını kaybetti
Milliyet'ten Hilal Öztürk'ün haberine göre Göçer 76 yaşında hayatını kaybetti.
17 Ağustos depreminin en çok konuşulan ismiydi. Haklarında dava açılan müteahhitlerden hapse giren tek isim olmuştu.
Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkûm edildi. Karar Yargıtay'da onanmıştı.
7,5 YIL HAPİS YATTI
Uzun süren yargılamalar sonunda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Göçer, 2004’te cezaevine girdi ve toplamda 7,5 yıl hapis yattı. Türkiye genelinde açılan 2100’e yakın deprem davasının büyük bölümü zaman aşımı veya şartlı tahliye ile sonuçlanırken, Göçer cezaevine giren tek müteahhit olarak kayıtlara geçti.
Deprem sonrası soruşturmalarda “malzemeden çalma” ve “deniz kumu kullanma” gibi yapım kusurları kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Göçer, tahliye sonrası yaptığı açıklamalarda kendisine haksızlık yapıldığını, tüm sorumluluğun üzerine yıkıldığını ve neden yalnızca kendisinin cezalandırıldığını sorguladığını dile getirmişti.