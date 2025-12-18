Giriş / Abone Ol
17 Aralık 2025 Reyting Sonuçları | Sevilen dizi farkla zirvede!

17 Aralık 2025 reyting sonuçlarında hangi dizi zirveye çıktı? Eşref Rüya, Müge Anlı, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler nasıl bir performans sergiledi? Haber bültenleri reyting yarışında hangi kanal öne geçti ve ilk 10 sıralamasında dikkat çeken değişiklikler neler oldu? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  18.12.2025 13:35
  • Giriş: 18.12.2025 13:35
  • Güncelleme: 18.12.2025 13:35
Kaynak: Haber Merkezi
17 Aralık 2025 Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği günün en çok izlenen dizileri listesi büyük bir rekabete sahne olurken, Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya bu haftaya damgasını vurdu. Reytinglerde artış trendini sürdüren dizi, ilk kez çift haneli reytinglere ulaşarak hem günün hem de haftanın en çok konuşulan yapımı oldu.

EŞREF RÜYA FARKLA ZİRVEDE

Kanal D’nin ikinci sezonunda çıkışını hızlandıran Eşref Rüya, bu hafta da açık ara liderliği kimseye bırakmadı. 10,26 reytinge yükselen dizi, bu sezon çift haneli reytinglere ulaşan üçüncü yapım olarak dikkat çekiyor. Dizinin özet bölümü bile 6,13 reyting alarak genel sıralamada ikinci sıraya yerleşti.

Sabah kuşağında güçlü bir izleyici kitlesi bulunan Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 5,24 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı.

17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG İLK 10 LİSTESİ (20+ABC1)

#ProgramReyting
1Eşref Rüya10,26
2Eşref Rüya (Özet)6,13
3Müge Anlı ile Tatlı Sert5,24
4Kuruluş Orhan4,40
5Esra Erol'da4,14
6Masterchef Türkiye3,50
7Sahipsizler3,39
8Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber3,35
9ATV Ana Haber3,17
10Show Ana Haber2,81

VERİ KAYNAĞI: TİAK

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞ YAŞAYAN YAPIMLAR

Geçen hafta yükseliş gösteren Sahipsizler, bu hafta benzer bir performans gösteremeyerek 3,39 reytingle yedinci sıraya geriledi. NOW TV dizisi Sakıncalı ise final bölümüyle ekrana gelmesine rağmen ilk 10’a giremedi.

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN PROGRAM PERFORMANSLARI

  • Kuruluş Orhan istikrarlı çizgisini sürdürerek 4,40 reytingle dördüncü sırada yer aldı.
  • Esra Erol'da 4,14 reytingle günün beşincisi oldu.
  • Haber bültenlerinde Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,35 reytingle en iyi performansı gösterdi.

17 Aralık 2025 reyting birincisi hangi dizi oldu?

Günün reyting birincisi 10,26 reytingle Eşref Rüya oldu.

Hangi programlar ilk 10’a girdi?

Eşref Rüya, Müge Anlı, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve haber bültenleri ilk 10’da yer aldı.

Sahipsizler dizisi kaçıncı oldu?

Sahipsizler, 3,39 reytingle günü yedinci sırada tamamladı.

17 Aralık 2025 Çarşamba reyting sonuçları, Eşref Rüya’nın güçlü yükselişiyle damga vurduğu bir günü geride bıraktı. Günün en çok izlenen dizileri arasında rekabet devam ederken, özellikle sabah ve akşam kuşaklarındaki dengeler dikkat çekici bir görünüm sergiliyor. Kanal D’nin başarılı yapımı Eşref Rüya, artış trendini sürdürerek liderliğini pekiştirmiş durumda.

