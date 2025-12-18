17 Aralık 2025 Reyting Sonuçları | Sevilen dizi farkla zirvede!

17 Aralık 2025 Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği günün en çok izlenen dizileri listesi büyük bir rekabete sahne olurken, Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya bu haftaya damgasını vurdu. Reytinglerde artış trendini sürdüren dizi, ilk kez çift haneli reytinglere ulaşarak hem günün hem de haftanın en çok konuşulan yapımı oldu.

EŞREF RÜYA FARKLA ZİRVEDE

Kanal D’nin ikinci sezonunda çıkışını hızlandıran Eşref Rüya, bu hafta da açık ara liderliği kimseye bırakmadı. 10,26 reytinge yükselen dizi, bu sezon çift haneli reytinglere ulaşan üçüncü yapım olarak dikkat çekiyor. Dizinin özet bölümü bile 6,13 reyting alarak genel sıralamada ikinci sıraya yerleşti.

Sabah kuşağında güçlü bir izleyici kitlesi bulunan Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 5,24 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı.

17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG İLK 10 LİSTESİ (20+ABC1)

# Program Reyting 1 Eşref Rüya 10,26 2 Eşref Rüya (Özet) 6,13 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,24 4 Kuruluş Orhan 4,40 5 Esra Erol'da 4,14 6 Masterchef Türkiye 3,50 7 Sahipsizler 3,39 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,35 9 ATV Ana Haber 3,17 10 Show Ana Haber 2,81

VERİ KAYNAĞI: TİAK

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞ YAŞAYAN YAPIMLAR

Geçen hafta yükseliş gösteren Sahipsizler, bu hafta benzer bir performans gösteremeyerek 3,39 reytingle yedinci sıraya geriledi. NOW TV dizisi Sakıncalı ise final bölümüyle ekrana gelmesine rağmen ilk 10’a giremedi.

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN PROGRAM PERFORMANSLARI

Kuruluş Orhan istikrarlı çizgisini sürdürerek 4,40 reytingle dördüncü sırada yer aldı.

Esra Erol'da 4,14 reytingle günün beşincisi oldu.

4,14 reytingle günün beşincisi oldu. Haber bültenlerinde Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,35 reytingle en iyi performansı gösterdi.

17 Aralık 2025 reyting birincisi hangi dizi oldu?

Günün reyting birincisi 10,26 reytingle Eşref Rüya oldu.

Hangi programlar ilk 10’a girdi?

Eşref Rüya, Müge Anlı, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve haber bültenleri ilk 10’da yer aldı.

Sahipsizler dizisi kaçıncı oldu?

Sahipsizler, 3,39 reytingle günü yedinci sırada tamamladı.

17 Aralık 2025 Çarşamba reyting sonuçları, Eşref Rüya’nın güçlü yükselişiyle damga vurduğu bir günü geride bıraktı. Günün en çok izlenen dizileri arasında rekabet devam ederken, özellikle sabah ve akşam kuşaklarındaki dengeler dikkat çekici bir görünüm sergiliyor. Kanal D’nin başarılı yapımı Eşref Rüya, artış trendini sürdürerek liderliğini pekiştirmiş durumda.