17 bin 304 bina enkazı duruyor

Maraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçti. Yıkıma uğrayan 11 kentte halen kaldırılmayı bekleyen enkazlar, depremzede yurttaşların içinde bulunduğu psikolojik tahribatı daha da derinleştirdi. AFAD'ın deprem kentlerine yönelik verileri de kaldırılmayı bekleyen ağır hasarlı bina enkazı sayısının yüksekliğini gözler önüne serdi.

AFAD'a göre, Hatay ve Osmaniye dışında, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen kentlerin hiçbirinde enkaz, tamamen temizlenemedi. AFAD’ın Şubat 2025 tarihli verilerine göre, yıkık ve acil yıkılacak durumda olan 60 bin 763 binanın enkazı, 1 Mart 2023 ile 7 Mayıs 2023 arasında tamamen kaldırıldı. Yıkık ve acil yıkılacak durumdaki binaların enkazının 68 günde kaldırılması ile övünen AFAD, ağır hasarlı bina enkazlarının kaldırılma oranını da paylaştı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa’daki çok sayıda ağır hasarlı enkazın kaldırılmayı beklediği belirtildi. Kaldırılmayı bekleyen ağır hasarlı bina enkazı sayısının 17 bin 396 olduğu bildirildi. Deprem kentlerinde bir utanç tablosu halinde bekleyen ağır hasarlı bina enkazı ise 1 milyon 178 bin 324 metreküp ile ifade edildi.