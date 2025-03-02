17 bin aile hekimi 3 aydır eylemde: Bakanlık kamuoyunu yanıltıyor

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne tepki amacıyla Kasım, Aralık 2024 ve Ocak 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemi yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise geçen günlerde katıldığı bir toplantıda yaptığı "Son iş bırakma eyleminde aile hekimlerimizin yüzde 80'i bu uygulamaya ve iş bırakmaya dahil olmadılar, dezenformasyona inanmadılar. Tabii ki eleştirileceğiz, tabii ki bazıları tepki duyacaktır" açıklaması yaptı. Bakanlığın kamuoyunu yanıltıcı, yanlış bilgileri alenen yaydığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, 17 bin aile hekimi ve çalışanının iş bırakma eylemlerine katıldığını söyledi.

Dr. Eryazğan, Bir süre önce Sağlıkta Çözüm adı altında bakanlık yetkililerinin kullandığı bir X adresi üzerinden 6-10 Ocak arasında eylem kararı varken, aile hekimliğinde yapılan poliklinik sayıları üzerinden sanki aile hekimleri aile sağlığı çalışanları iş bırakmamış, eyleme destek vermemiş algısı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Eryazğan, şöyle devam etti:

“Oysa ki 2023 yılı sağlık hizmetleri kullanım istatistikleri ve bunların yıllar içerisinde artış oranını bakanlık demeçlerinden ortaya koyduğumuzda sağlıkta çözümün verdiği poliklinik rakamlarının olması gerekenin yüzde 40’ı bile olmadığı açıktır. Hal böyleyken bakanlık resmi adreslerinin alenen yalan yanlış bilgi yayarak suç işlediği ortadadır. Sayın bakana sesleniyoruz. Gözlerinizi, kulaklarınızı kapatarak gerçeklerden kaçmaktan vazgeçin. Yine halkı yanıltıyorsunuz. Bakanlığınızın son 3 ayda aile hekimlerinin hak edişleri üzerinden yayınladığınız rakamlarda 27 bin aile hekiminden 15 bini maaşını tam almış, 12 bini eylemlerden dolayı kesintiye uğramış görünüyor. Eyleme farklı şekillerde destek olup kesintiye maruz kalmayan 5 bin aile hekimini de kattığımızda hesap ortaya çıkıyor. 17 bin aile hekimi son 3 ayda eylemlerde. Mevcut rakamlar yalan söylemez. Birlik Dayanışma Sendikası olarak aile hekimlerinin, aile sağlığı çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Size rağmen başaracağız, bunu böyle bilin…