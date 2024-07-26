17 bin işçinin çalıştığı İzmir OSB’de, "kabloların açıkta bırakıldığı" iddialarına yanıt

İzmir’de İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde su borusuna döşenen kabloların açıkta bırakıldığı, görüntülerin tepki toplamasıyla açıkta kalan kabloların gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü. İddialara yanıt veren İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Uğurlu, söz konusu fotoğrafların eski olduğunu savunarak, "Kamu kuruluşları tarafından gerekli teftişler yapıldı ve denetimde bir sorun çıkmadı" dedi.

İzmir'de iki kişinin öldüğü elektrik akımı faciasına ilişkin yürütülen soruşturma sürerken Menderes ilçesinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. İlçede bulunan İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi’nde (İTOB) su borusuna döşenen kabloların büyük bir bölümü ile aydınlatma direklerinin dibindeki kabloların açıkta bırakıldığı öne sürüldü.

Kamuoyuna yansıyan fotoğraflara göre, 17 binden fazla işçinin çalıştığı bölgenin birçok yerinde kablolar su kanalından geçirildi ve metrelerce kablo kaldırımların üzerinde bırakıldı.

Konuya ilişkin CİMER’e şikayette bulunan bir yurttaş, OSB’de faaliyet gösteren bazı firmaların mevzuata aykırı ve usulsüz elektrik kullandığını öne sürdü. Su kanalları içinden döşenen kablolar ile trafolardan elektrik alındığını ve fabrikalara usulsüzce elektrik verildiğini dile getiren yurttaş, "Bazı firmalar kaçak elektrik kullanmaktadır. Su kanalları kapaklarının birçoğu kırıktır. Metrelerce kablo açıktadır. Bazı kablolar yoldan geçen su kanallarına döşenmiştir" dedi.

Olayın kamuoyuna yansımasının trafoların kapatıldığı ve açıkta kalan kabloları gizlemeye çalışıldığı iddia edildi.

"DENETİMDE BİR SORUN ÇIKMADI"

İddialara yanıt veren İTOB OSB Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Uğurlu ise söz konusu fotoğrafların eski olduğunu söyledi.

Kamu kuruluşları tarafından gerekli teftişlerin yapıldığını kaydeden Uğurlu, şunları dile getirdi: "Geçmiş dönemlerde çekilen eski fotoğraflarla yalan haberler yayınlanmıştır. İlgili medya organlarına tekzip talebimizi ilettik. Ayrıca kamu kuruluşları tarafından gerekli teftişler yapıldı ve denetimde bir sorun çıkmadı."

Ayrıca projelerin kayıt altına alındığını vurgulayan Uğurlu, "Burada kayıt altına alınan hiçbir belge imha edilemez. Bu iddialarda bulunanlar ispatlamakla mükelleflerdir, buyursun ispatlasınlar" diye konuştu.