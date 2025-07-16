17 bin sağlıkçıya 1 kreş düşüyor

Sağlık Bakanlığı bünyesinde taşeronlarla beraber sayıları 1 milyonu bulan sağlık emekçisi için ayrılan kreş sayısı sadece 52. Bir çocuğun kreş maliyetinin en düşük 20 bin TL’ye yakın olduğu belirtilirken, bu rakamın büyük kentlerde daha da yükseldiği, ulaşım, yemek gibi giderlerle maliyetin katlandığı belirtildi. Sağlıkçılar, kreş sıkıntısı nedeniyle ailelerin çoğu kez dönüşümlü çalıştığı, birbirini göremediği, çocuklarına vakit ayıramadığı, bu durumun bir süre sonra ailelerde sorunlara yol açtığını söyledi.

Sağlık kurumlarında 7/24 nöbet usulü çalışan sağlık çalışanları, çocuklarının güvenliği ve bakımı için çalıştıkları kurumlarda kreşlerin olması ve bunların sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Özellikle kent merkezinden kilometrelerce uzak olan şehir hastanelerinde çalışan sağlıkçılar ‘‘Çalışırken aklımız çocuklarımızda kalıyor. Özellikle çalışan çiftler için ise kreş konusu çok daha önemli. Ancak zaten sayıları az olan kreşler giderek daha da azalıyor, bu kabul edilemez’’ dedi.

Sağlık Bakanlığı Sosyal Tesisler Faaliyet raporuna göre, 2022’de 58 olan kreş sayısı, 2024’de 52’ye geriledi. Bu durum sağlıkçıların da tepkisine yol açtı. Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, kreş sayısının azalmasına tepki göstererek ‘‘Bakanlık bir tarafta kadınların doğum yöntemine ilişkin söz söylemeyi hakkı olarak görürken, işveren olarak sağlık emekçilerinin kreş hakkını, bakım, eğitim hakkını sorumluluğu olarak görmüyor’’ değerlendirmesini yaptı.

BAKANLIK SESSİZ

Yalçınkaya ‘‘2022 yılında 12 bin 975 sağlık emekçisine bir kreş düşerken, 2024 yılında 16 bin 779 sağlık emekçisine bir kreş düşüyor. Sağlık emekçisi sayısı artıyor kreş sayısı azalıyor. Kreş sayısında 3 yılda yüzde 10 erime oldu’’ diye konuştu. Kreş sayısının azalmasının maliyetle de açıklanamayacağını vurgulayan Yalçınkaya ‘‘2024’de kreş gelirleri 166 milyon TL olurken, kreş gideri 131 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Bütçe hesapları kreş kapatılmasında bir zarar, maliyet gerekçesini de ortadan kaldırıyor. 2024 yılında kreş gelirleri 2023’e göre yüzde 111 artmış olmasına rağmen biz 7 gün 24 saat ücretsiz her hastaneye kreş talep ederken, gerçekleşen kreş kapatma. Bu kabul edilemez" dedi. Yalçınkaya, şöyle devam etti:

‘‘Sağlık Bakanlığı bir çırpıda şehir hastanelerine 43 milyar TL, tıbbi cihaz genel müdürlüğü lüks hizmet bedeli olarak bir yılda 31 milyon TL harcarken sağlık emekçilerinin kreş hakkına sessiz. Bugün ortalama 55 bin TL maaş alan hemşire arkadaşımız ortalama 20 bin TL olan kreş harcaması yapıyor. Maaşının yüzde 36’sını bakanlığın sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle kreş harcamasına aktarmak zorunda kalıyor. Bakanlık sağlık emekçilerinin kreş hakkını sorumluluğu olarak görmüyor.’’

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GELİRİN ÜÇTE BİRİ KREŞLERE

Büro Emekçileri Sendikası’nın (BES) kamu çalışanlarının kreş talebine ilişkin yaptığı araştırma, kamu çalışanlarının yüzde 98’inin kurumlarında kreş istediklerini ancak yüzde 99,20’sinde kreşin olmadığını ortaya koymuştu. Araştırmaya göre emekçilerin bütçelerinin 3’te 1’ini kreşe harcadıkları belirtilmişti.