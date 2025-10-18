17 Ekim 2025 Cuma reyting sonuçlarında sürpriz: Hangi dizi birinci oldu?

17 Ekim 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Cuma akşamlarının iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti uzun süredir zirvede yer alıyordu ancak bu hafta Taşacak Bu Deniz AB kategorisinde birinci oldu. Peki hangi programlar kaçıncı oldu? Reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC kategorilerinde açıklandı ve sıralamada dikkat çekici değişimler yaşandı.

17 EKİM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI – TOTAL

Sıra Program Kanal 1 Kızılcık Şerbeti Show TV 2 Taşacak Bu Deniz TRT 1 3 Arka Sokaklar Kanal D 4 Esra Erol’da ATV 5 Arka Sokaklar (Özet) Kanal D 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) Show TV 7 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 8 Show Ana Haber Show TV 9 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now TV 10 ATV Ana Haber ATV

TOTAL kategorisi nedir? Genel izleyici kitlesini kapsar. Tüm yaş gruplarını, sosyoekonomik düzeyleri ve bölgeleri içerir. Kanalların genel popülerliğini ölçer.

17 EKİM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI – AB

Sıra Program Kanal 1 Taşacak Bu Deniz TRT 1 2 Kızılcık Şerbeti Show TV 3 Kızılcık Şerbeti (Özet) Show TV 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5 Arka Sokaklar Kanal D 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now TV 7 Show Ana Haber Show TV 8 MasterChef Türkiye TV8 9 Taşacak Bu Deniz (Özet) TRT 1 10 MasterChef Türkiye (Özet) TV8

AB kategorisi nedir? Eğitim seviyesi ve gelir düzeyi yüksek izleyici grubunu temsil eder. Reklamcılar ve markalar için stratejik bir hedef kitledir.

17 EKİM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI – ABC

Sıra Program Kanal 1 Kızılcık Şerbeti Show TV 2 Taşacak Bu Deniz TRT 1 3 Kızılcık Şerbeti (Özet) Show TV 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5 Arka Sokaklar Kanal D 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now TV 7 Show Ana Haber Show TV 8 Esra Erol’da ATV 9 MasterChef Türkiye TV8 10 Arka Sokaklar (Özet) Kanal D

ABC kategorisi nedir? A, B ve C1 sosyoekonomik gruplarını kapsayan karma bir ölçümdür. Genellikle şehirli, genç ve aktif izleyicilerin oranını yansıtır.

REYTİNGLERDE ZİRVE DEĞİŞTİ

Bu hafta Kızılcık Şerbeti genel sıralamada liderliğini sürdürse de, AB kategorisinde Taşacak Bu Deniz birinciliği alarak haftanın en çok konuşulan dizisi oldu. Arka Sokaklar yıllardır süren istikrarlı performansını korurken, MasterChef Türkiye ilk 10’da yer alarak dikkat çekti. Bu sonuçlar, Cuma akşamı televizyon rekabetinin ne kadar çetin geçtiğini bir kez daha gösterdi.

Reyting sonuçları neye göre belirleniyor?

Reytingler, belirlenen izleyici gruplarından alınan ölçümlerle hesaplanır. Bu ölçümler sayesinde hangi yapımın daha çok izlendiği belirlenir.

AB ve TOTAL arasındaki fark nedir?

TOTAL genel izleyiciyi temsil ederken, AB daha çok eğitimli ve gelir düzeyi yüksek izleyicileri ifade eder.