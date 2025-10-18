17 Ekim 2025 Cuma reyting sonuçlarında sürpriz: Hangi dizi birinci oldu?
17 Ekim 2025 Cuma günü reytinglerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, Cuma akşamının en çok izlenen dizisi hangisi oldu? Taşacak Bu Deniz mi, Kızılcık Şerbeti mi reytinglerde birinci sırada yer aldı? Masterchef kaçıncı sırada? Tüm detaylar haberimizde!
17 Ekim 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Cuma akşamlarının iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti uzun süredir zirvede yer alıyordu ancak bu hafta Taşacak Bu Deniz AB kategorisinde birinci oldu. Peki hangi programlar kaçıncı oldu? Reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC kategorilerinde açıklandı ve sıralamada dikkat çekici değişimler yaşandı.
17 EKİM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI – TOTAL
|Sıra
|Program
|Kanal
|1
|Kızılcık Şerbeti
|Show TV
|2
|Taşacak Bu Deniz
|TRT 1
|3
|Arka Sokaklar
|Kanal D
|4
|Esra Erol’da
|ATV
|5
|Arka Sokaklar (Özet)
|Kanal D
|6
|Kızılcık Şerbeti (Özet)
|Show TV
|7
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|ATV
|8
|Show Ana Haber
|Show TV
|9
|Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
|Now TV
|10
|ATV Ana Haber
|ATV
17 EKİM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI – AB
|Sıra
|Program
|Kanal
|1
|Taşacak Bu Deniz
|TRT 1
|2
|Kızılcık Şerbeti
|Show TV
|3
|Kızılcık Şerbeti (Özet)
|Show TV
|4
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|ATV
|5
|Arka Sokaklar
|Kanal D
|6
|Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
|Now TV
|7
|Show Ana Haber
|Show TV
|8
|MasterChef Türkiye
|TV8
|9
|Taşacak Bu Deniz (Özet)
|TRT 1
|10
|MasterChef Türkiye (Özet)
|TV8
17 EKİM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI – ABC
|Sıra
|Program
|Kanal
|1
|Kızılcık Şerbeti
|Show TV
|2
|Taşacak Bu Deniz
|TRT 1
|3
|Kızılcık Şerbeti (Özet)
|Show TV
|4
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|ATV
|5
|Arka Sokaklar
|Kanal D
|6
|Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
|Now TV
|7
|Show Ana Haber
|Show TV
|8
|Esra Erol’da
|ATV
|9
|MasterChef Türkiye
|TV8
|10
|Arka Sokaklar (Özet)
|Kanal D
REYTİNGLERDE ZİRVE DEĞİŞTİ
Bu hafta Kızılcık Şerbeti genel sıralamada liderliğini sürdürse de, AB kategorisinde Taşacak Bu Deniz birinciliği alarak haftanın en çok konuşulan dizisi oldu. Arka Sokaklar yıllardır süren istikrarlı performansını korurken, MasterChef Türkiye ilk 10’da yer alarak dikkat çekti. Bu sonuçlar, Cuma akşamı televizyon rekabetinin ne kadar çetin geçtiğini bir kez daha gösterdi.
Reyting sonuçları neye göre belirleniyor?
Reytingler, belirlenen izleyici gruplarından alınan ölçümlerle hesaplanır. Bu ölçümler sayesinde hangi yapımın daha çok izlendiği belirlenir.
AB ve TOTAL arasındaki fark nedir?
TOTAL genel izleyiciyi temsil ederken, AB daha çok eğitimli ve gelir düzeyi yüksek izleyicileri ifade eder.