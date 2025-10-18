17 Ekim 2025 Cuma reyting sonuçlarında sürpriz: Hangi dizi birinci oldu?

Giriş / Abone Ol
17 Ekim 2025 Cuma günü reytinglerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, Cuma akşamının en çok izlenen dizisi hangisi oldu? Taşacak Bu Deniz mi, Kızılcık Şerbeti mi reytinglerde birinci sırada yer aldı? Masterchef kaçıncı sırada? Tüm detaylar haberimizde!

BirBilgi
  • 18.10.2025 15:55
  • Giriş: 18.10.2025 15:55
  • Güncelleme: 18.10.2025 15:56
Kaynak: Haber Merkezi
17 Ekim 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Cuma akşamlarının iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti uzun süredir zirvede yer alıyordu ancak bu hafta Taşacak Bu Deniz AB kategorisinde birinci oldu. Peki hangi programlar kaçıncı oldu? Reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC kategorilerinde açıklandı ve sıralamada dikkat çekici değişimler yaşandı.

17 EKİM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI – TOTAL

SıraProgramKanal
1Kızılcık ŞerbetiShow TV
2Taşacak Bu DenizTRT 1
3Arka SokaklarKanal D
4Esra Erol’daATV
5Arka Sokaklar (Özet)Kanal D
6Kızılcık Şerbeti (Özet)Show TV
7Müge Anlı ile Tatlı SertATV
8Show Ana HaberShow TV
9Selçuk Tepeli ile Now Ana HaberNow TV
10ATV Ana HaberATV
TOTAL kategorisi nedir? Genel izleyici kitlesini kapsar. Tüm yaş gruplarını, sosyoekonomik düzeyleri ve bölgeleri içerir. Kanalların genel popülerliğini ölçer.

17 EKİM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI – AB

SıraProgramKanal
1Taşacak Bu DenizTRT 1
2Kızılcık ŞerbetiShow TV
3Kızılcık Şerbeti (Özet)Show TV
4Müge Anlı ile Tatlı SertATV
5Arka SokaklarKanal D
6Selçuk Tepeli ile Now Ana HaberNow TV
7Show Ana HaberShow TV
8MasterChef TürkiyeTV8
9Taşacak Bu Deniz (Özet)TRT 1
10MasterChef Türkiye (Özet)TV8
AB kategorisi nedir? Eğitim seviyesi ve gelir düzeyi yüksek izleyici grubunu temsil eder. Reklamcılar ve markalar için stratejik bir hedef kitledir.

17 EKİM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI – ABC

SıraProgramKanal
1Kızılcık ŞerbetiShow TV
2Taşacak Bu DenizTRT 1
3Kızılcık Şerbeti (Özet)Show TV
4Müge Anlı ile Tatlı SertATV
5Arka SokaklarKanal D
6Selçuk Tepeli ile Now Ana HaberNow TV
7Show Ana HaberShow TV
8Esra Erol’daATV
9MasterChef TürkiyeTV8
10Arka Sokaklar (Özet)Kanal D
ABC kategorisi nedir? A, B ve C1 sosyoekonomik gruplarını kapsayan karma bir ölçümdür. Genellikle şehirli, genç ve aktif izleyicilerin oranını yansıtır.

REYTİNGLERDE ZİRVE DEĞİŞTİ

Bu hafta Kızılcık Şerbeti genel sıralamada liderliğini sürdürse de, AB kategorisinde Taşacak Bu Deniz birinciliği alarak haftanın en çok konuşulan dizisi oldu. Arka Sokaklar yıllardır süren istikrarlı performansını korurken, MasterChef Türkiye ilk 10’da yer alarak dikkat çekti. Bu sonuçlar, Cuma akşamı televizyon rekabetinin ne kadar çetin geçtiğini bir kez daha gösterdi.

Reyting sonuçları neye göre belirleniyor?

Reytingler, belirlenen izleyici gruplarından alınan ölçümlerle hesaplanır. Bu ölçümler sayesinde hangi yapımın daha çok izlendiği belirlenir.

AB ve TOTAL arasındaki fark nedir?

TOTAL genel izleyiciyi temsil ederken, AB daha çok eğitimli ve gelir düzeyi yüksek izleyicileri ifade eder.

