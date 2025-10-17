17 Ekim 2025 Hava Durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu, sıcaklıklar artıyor mu? Tüm bölgelerde sıcaklık, rüzgâr ve deniz durumu detayları haberimizde.
Kaynak: Haber Merkezi
- Hava Sıcaklığı: Kuzey kesimlerde 2–4°C artış bekleniyor; diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok.
- Rüzgâr: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden, hafif ve ara sıra orta kuvvette.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara
Genel görünüm parçalı ve çok bulutlu; Trakya kesimi yağmur ve sağanak yağışlı. Güneyde pus ve yer yer sis olası.
|İl
|Beklenen En Yüksek
|Durum
|Bursa
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Çanakkale
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İstanbul
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kırklareli
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak
Ege
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|İl
|Beklenen En Yüksek
|Durum
|Afyonkarahisar
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Denizli
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İzmir
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Manisa
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava.
|İl
|Beklenen En Yüksek
|Durum
|Adana
|31°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Antalya
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Hatay
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Isparta
|24°C
|Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu; kuzey kesimler yer yer çok bulutlu.
|İl
|Beklenen En Yüksek
|Durum
|Ankara
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Çankırı
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Eskişehir
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Konya
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı çok bulutlu. Sinop çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|İl
|Beklenen En Yüksek
|Durum
|Bolu
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Düzce
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sinop
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak
|Zonguldak
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu. Samsun çevreleri sabah saatlerinde sağanak. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
|İl
|Beklenen En Yüksek
|Durum
|Amasya
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Rize
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Samsun
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak
|Trabzon
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.
|İl
|Beklenen En Yüksek
|Durum
|Erzurum
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Kars
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Malatya
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Van
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.
|İl
|Beklenen En Yüksek
|Durum
|Diyarbakır
|26°C
|Az bulutlu ve açık
|Gaziantep
|26°C
|Az bulutlu ve açık
|Mardin
|25°C
|Az bulutlu ve açık
|Siirt
|26°C
|Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Orta Karadeniz’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.
Karadeniz
- Hava: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4–6, akşama kadar yer yer 7 kuvvetinde; Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 4–6, yer yer 7 kuvvetinde.
- Dalga: 1,5–2,5 m, yer yer 3,0 m.
- Görüş: İyi; yağış anında orta.
Marmara
- Hava: Parçalı ve çok bulutlu; batısı aralıklı hafif sağanak yağışlı.
- Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2–4 kuvvetinde.
- Dalga: 0,5–1,0 m.
- Görüş: İyi; yağış anında orta.
Ege
- Hava: Parçalı ve çok bulutlu; kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, akşamdan sonra güneydoğudan 3–5 (kuzeyi akşama kadar yer yer 6); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, akşamdan sonra güneydoğudan 3–5 kuvvetinde.
- Dalga: 1,0–2,0 m (Kuzey Ege’nin kuzeyi 2,5 m).
- Görüş: İyi; yağış anında orta.
Akdeniz
- Hava: Parçalı ve az bulutlu.
- Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3–5; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, akşamdan sonra güneybatıdan 3–5 kuvvetinde.
- Dalga: 1,0–2,0 m.
- Görüş: İyi.
Van Gölü
- Hava: Parçalı ve az bulutlu.
- Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan; öğleden sonra batılı yönlerden 2–4 kuvvetinde.
- Dalga: 0,25–0,5 m.
- Görüş: İyi.
HAVA DURUMUNA İLİŞKİN NOTLAR
- Kuzeyde bulutluluk artarken Trakya, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağış görülecek.
- Marmara’nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz iç kesimlerinde pus/sis sürücüler için dikkat gerektirir.
- Kuzeyde sıcaklıklar 2–4°C artıyor; rüzgâr kuzey ve doğudan hafif-orta.
- Denizlerde özellikle Orta Karadeniz’de fırtınamsı rüzgâr, Karadeniz genelinde dalga 1,5–3,0 m aralığında.
- Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.