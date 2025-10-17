Giriş / Abone Ol
17 Ekim 2025 Hava Durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu, sıcaklıklar artıyor mu? Tüm bölgelerde sıcaklık, rüzgâr ve deniz durumu detayları haberimizde.

BirBilgi
  • 17.10.2025 10:00
  • Giriş: 17.10.2025 10:00
  • Güncelleme: 17.10.2025 10:12
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gün öngörülüyor. Marmara’nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Hava Sıcaklığı: Kuzey kesimlerde 2–4°C artış bekleniyor; diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok.
  • Rüzgâr: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden, hafif ve ara sıra orta kuvvette.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara

Genel görünüm parçalı ve çok bulutlu; Trakya kesimi yağmur ve sağanak yağışlı. Güneyde pus ve yer yer sis olası.

İlBeklenen En YüksekDurum
Bursa23°CParçalı ve çok bulutlu
Çanakkale23°CParçalı ve çok bulutlu
İstanbul22°CParçalı ve çok bulutlu
Kırklareli20°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak

Ege

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İlBeklenen En YüksekDurum
Afyonkarahisar22°CParçalı ve az bulutlu
Denizli26°CParçalı ve az bulutlu
İzmir26°CParçalı ve az bulutlu
Manisa26°CParçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava.

İlBeklenen En YüksekDurum
Adana31°CParçalı ve az bulutlu
Antalya27°CParçalı ve az bulutlu
Hatay29°CParçalı ve az bulutlu
Isparta24°CParçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu; kuzey kesimler yer yer çok bulutlu.

İlBeklenen En YüksekDurum
Ankara21°CParçalı ve çok bulutlu
Çankırı20°CParçalı ve çok bulutlu
Eskişehir21°CParçalı ve çok bulutlu
Konya22°CParçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı çok bulutlu. Sinop çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İlBeklenen En YüksekDurum
Bolu22°CParçalı ve çok bulutlu
Düzce22°CParçalı ve çok bulutlu
Sinop23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak
Zonguldak20°CParçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Samsun çevreleri sabah saatlerinde sağanak. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

İlBeklenen En YüksekDurum
Amasya22°CParçalı ve çok bulutlu
Rize20°CParçalı ve çok bulutlu
Samsun20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak
Trabzon19°CParçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.

İlBeklenen En YüksekDurum
Erzurum17°CParçalı ve az bulutlu
Kars17°CParçalı ve az bulutlu
Malatya22°CParçalı ve az bulutlu
Van19°CParçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

İlBeklenen En YüksekDurum
Diyarbakır26°CAz bulutlu ve açık
Gaziantep26°CAz bulutlu ve açık
Mardin25°CAz bulutlu ve açık
Siirt26°CAz bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.

Karadeniz

  • Hava: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4–6, akşama kadar yer yer 7 kuvvetinde; Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 4–6, yer yer 7 kuvvetinde.
  • Dalga: 1,5–2,5 m, yer yer 3,0 m.
  • Görüş: İyi; yağış anında orta.

Marmara

  • Hava: Parçalı ve çok bulutlu; batısı aralıklı hafif sağanak yağışlı.
  • Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2–4 kuvvetinde.
  • Dalga: 0,5–1,0 m.
  • Görüş: İyi; yağış anında orta.

Ege

  • Hava: Parçalı ve çok bulutlu; kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, akşamdan sonra güneydoğudan 3–5 (kuzeyi akşama kadar yer yer 6); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, akşamdan sonra güneydoğudan 3–5 kuvvetinde.
  • Dalga: 1,0–2,0 m (Kuzey Ege’nin kuzeyi 2,5 m).
  • Görüş: İyi; yağış anında orta.

Akdeniz

  • Hava: Parçalı ve az bulutlu.
  • Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3–5; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, akşamdan sonra güneybatıdan 3–5 kuvvetinde.
  • Dalga: 1,0–2,0 m.
  • Görüş: İyi.

Van Gölü

  • Hava: Parçalı ve az bulutlu.
  • Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan; öğleden sonra batılı yönlerden 2–4 kuvvetinde.
  • Dalga: 0,25–0,5 m.
  • Görüş: İyi.

HAVA DURUMUNA İLİŞKİN NOTLAR

  • Kuzeyde bulutluluk artarken Trakya, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağış görülecek.
  • Marmara’nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz iç kesimlerinde pus/sis sürücüler için dikkat gerektirir.
  • Kuzeyde sıcaklıklar 2–4°C artıyor; rüzgâr kuzey ve doğudan hafif-orta.
  • Denizlerde özellikle Orta Karadeniz’de fırtınamsı rüzgâr, Karadeniz genelinde dalga 1,5–3,0 m aralığında.
  • Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.
