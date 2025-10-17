17 Ekim 2025 Hava Durumu | Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara

Genel görünüm parçalı ve çok bulutlu; Trakya kesimi yağmur ve sağanak yağışlı. Güneyde pus ve yer yer sis olası.

İl Beklenen En Yüksek Durum Bursa 23°C Parçalı ve çok bulutlu Çanakkale 23°C Parçalı ve çok bulutlu İstanbul 22°C Parçalı ve çok bulutlu Kırklareli 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak

Ege

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İl Beklenen En Yüksek Durum Afyonkarahisar 22°C Parçalı ve az bulutlu Denizli 26°C Parçalı ve az bulutlu İzmir 26°C Parçalı ve az bulutlu Manisa 26°C Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava.

İl Beklenen En Yüksek Durum Adana 31°C Parçalı ve az bulutlu Antalya 27°C Parçalı ve az bulutlu Hatay 29°C Parçalı ve az bulutlu Isparta 24°C Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu; kuzey kesimler yer yer çok bulutlu.

İl Beklenen En Yüksek Durum Ankara 21°C Parçalı ve çok bulutlu Çankırı 20°C Parçalı ve çok bulutlu Eskişehir 21°C Parçalı ve çok bulutlu Konya 22°C Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı çok bulutlu. Sinop çevrelerinde sabah saatlerinde sağanak. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İl Beklenen En Yüksek Durum Bolu 22°C Parçalı ve çok bulutlu Düzce 22°C Parçalı ve çok bulutlu Sinop 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak Zonguldak 20°C Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Samsun çevreleri sabah saatlerinde sağanak. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

İl Beklenen En Yüksek Durum Amasya 22°C Parçalı ve çok bulutlu Rize 20°C Parçalı ve çok bulutlu Samsun 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak Trabzon 19°C Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.

İl Beklenen En Yüksek Durum Erzurum 17°C Parçalı ve az bulutlu Kars 17°C Parçalı ve az bulutlu Malatya 22°C Parçalı ve az bulutlu Van 19°C Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.