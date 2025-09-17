17 Eylül Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 17 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 17 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
17 Eylül 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 17 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
17 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
–– IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar
–– Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2025 Tarihli ve 2020/11324 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2020/31683 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2025 Tarihli ve 2020/12751 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2025 Tarihli ve 2020/25944 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri