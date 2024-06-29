17 Haziran hangi burç? 17 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 17 Haziran hangi burç sorusu ise 17 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 17 Haziran hangi burç? İşte 17 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

17 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 17 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 17 Haziran hangi burç? İşte 17 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

17 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

17 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

17 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

17 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 17 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 17 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 17 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 17 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

17 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1239 - I. Edward, İngiltere Kralı (ö. 1307)

1571 - Thomas Mun, İngiliz yazar, ekonomist (ö. 1641)

1631 - Gauhara Begum, bir Babür prensesi ve Babür imparatoru Şah Cihan ile eşi Mumtaz Mahal'ın on dördüncü ve en küçük çocuğudur (ö. 1706)

1682 - XII. Karl, 5 Nisan 1697 – 30 Kasım 1718 tarihleri arasında İsveç kralı (ö. 1718)

1691 - Giovanni Paolo Pannini, İtalyan ressam ve mimar (ö. 1765)

1810 - Ferdinand Freiligrath, Alman çevirmen ve şair (ö. 1876)

1818 - Charles Gounod, Fransız opera bestecisi (ö. 1893)

1832 - William Crookes, İngiliz kimyacı ve fizikçi (ö. 1919)

1880 - Carl Van Vechten, Amerikalı yazar ve fotoğrafçı (ö. 1964)

1882 - İgor Stravinski, Rus besteci (ö. 1971)

1888 - Heinz Guderian, II. Dünya Savaşı'nda görev almış bir Alman generaldir (ö. 1954)

1898 - Latife Hanım (Uşaklıgil), Atatürk'ün eşi (ö. 1975)

1898 - Maurits Cornelis Escher, Hollandalı ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1972)

1898 - Carl Hermann, Alman Kristalografi profesorü (ö. 1961)

1900 - Martin Bormann, Alman siyasetçi, Nazi Partisi sözcüsü ve Hitler'in özel sekreteri (ö. 1945)

1904 - Ralph Bellamy, Amerikalı aktör (ö. 1991)

1920 - Setsuko Hara, Japon oyuncu (ö. 2015)

1920 - François Jacob, Fransız biyolog (ö. 2013)

1921 - Aydın Boysan, Türk mimar ve gazeteci (ö. 2018)

1921 - İlhan Koman, Türk heykeltıraş (ö. 1986)

1925 - Alexander Shulgin, Amerikalı kimyager ve yazar (ö. 2014)

1927 - Martin Böttcher, Alman film müziği bestecisi, aranjör, söz yazarı ve orkestra şefi (ö. 2019)

1929 - Bud Collins, Amerikalı gazeteci ve spor yorumcusu ve sunucusu (ö. 2016)

1929 - Tigran Petrosian, Sovyet Ermeni satranç oyuncusu ve Dünya satranç şampiyonu (ö. 1984)

1930 - Adile Naşit, Türk sinema oyuncusu (ö. 1987)

1931 - John Baldessari, Amerikalı sanatçı (ö. 2020)

1936 - Ken Loach, İngiliz yönetmen (Ülke ve Özgürlük filmiyle tanınan)

1938 - Grethe Ingmann, Danimarkalı şarkıcı (ö. 1990)

1940 - George Akerlof, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi

1940 - Özdemir Erdoğan, Türk müzisyen, söz yazarı ve besteci

1942 - Doğu Perinçek, Türk politikacı

1942 - Muhammed el-Baradey, Mısırlı hukukçu ve Nobel Barış Ödülü sahibi

1943 - Newt Gingrich, Amerikalı siyasetçi

1943 - Barry Manilow, Amerikalı söz yazarı, müzisyen, aranjör ve şarkıcı

1945 - Ken Livingstone, 2000-2008 yılları arasında Londra'nın ilk belediye başkanı olarak görev yapmış Britanyalı solcu siyasetçi

1945 - Eddy Merckx, Belçikalı eski profesyonel yol bisikletçisi

1948 - Joaquín Almunia, İspanyol sosyalist siyasetçi

1952 - Sergio Marchionne, İtalyan-Kanadalı iş insanı (ö. 2018)

1955 - Cem Hakko, Türk modacı ve iş insanı

1957 - Joachim Król, Alman oyuncu

1958 - Abdullah Oğuz, Türk yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı

1959 - Baltazar, Brezilyalı millî futbolcu

1960 - Thomas Haden Church, Amerikalı oyuncu

1962 - Bap Kennedy, Kuzey İrlandalı müzisyen (ö. 2016)

1964 - Gürsel Tekin, Türk siyasetçi

1966 - Jason Patric, Amerikalı sinema oyuncusu

1968 - Derya Arbaş, Türk oyuncu (ö. 2003)

1969 - İlya Tsımbalar, Ukrayna asıllı eski bir Rus orta saha futbolcusu ve teknik direktör (ö. 2013)

1970 - Will Forte, Amerikalı oyuncu, yazar, komedyen ve yapımcı

1970 - Michael Showalter, Amerikalı komedyen, oyuncu, yönetmen, yazar ve yapımcıdır

1971 - José Emilio Amavisca, İspanyol millî futbolcu

1972 - Kıraç, Türk bestekâr ve müzisyen

1975 - Joshua Leonard, Amerikalı bir oyuncu, yazar ve yönetmen

1975 - Juan Carlos Valeron, İspanyol emekli futbolcudur

1976 - Scott Adkins, İngiliz aktör ve dövüş sanatçısı

1976 - Bülent Bölükbaşı, Türk futbolcu

1976 - Peter Svidler, Rus satranç ustası

1977 - Ahmed Azimov, Rusya Müftüler Konseyi Bilirkişi Komitesi Koordinatörü

1978 - Isabelle Delobel, Fransız buz patenci

1979 - Young Maylay, Amerikalı rapçi

1979 - Nick Rimando, Amerikalı millî futbolcudur

1980 - Sıla Gençoğlu, Türk pop şarkıcısı ve söz yazarı

1980 - Elisa Rigaudo, İtalyan yürüyüşçü

1980 - Venus Williams, Amerikalı tenisçi

1982 - Alex, Brezilyalı futbolcudur

1982 - Arthur Darvill, İngiliz bir aktördür

1982 - Jodie Whittaker, İngiliz oyuncu

1983 - Lee Ryan, İngiliz şarkıcı

1985 - Özge Gürler, Türk kısa mesafe koşucusu

1985 - Markos Pagdatis, Kıbrıs Rumu tenisçi

1985 - Rafael Sóbis, Brezilyalı futbolcudur

1987 - Kendrick Lamar, Amerikalı hip hop sanatçısı

1987 - Charm Osathanond, Taylandlı manken ve oyuncu

1988 - Andrew Ogilvy, Avustralyalı basketbolcu

1988 - Stephanie Rice, Avustralyalı yüzücü

1989 - Simone Battle, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (ö. 2014)

1990 - Alan Dzagoyev, Oset asıllı Rus millî futbolcu

1990 - Jordan Brian Henderson, İngiliz millî futbolcudur

1991 - Grégoire Defrel, Fransız futbolcu

17 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

17 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

17 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

17 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

17 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 17 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

17 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

17 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

17 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

17 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 17 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.