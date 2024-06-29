17 Haziran hangi burç? 17 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 17 Haziran hangi burç sorusu ise 17 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 17 Haziran hangi burç? İşte 17 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
17 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 17 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 17 Haziran hangi burç? İşte 17 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
17 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
17 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.
17 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
17 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Zeki ve Meraklı: 17 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.
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İletişimci ve Sosyal: 17 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.
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Esnek ve Uyarlanabilir: 17 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.
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Duygusal ve İkircikli: 17 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.
17 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1239 - I. Edward, İngiltere Kralı (ö. 1307)
- 1571 - Thomas Mun, İngiliz yazar, ekonomist (ö. 1641)
- 1631 - Gauhara Begum, bir Babür prensesi ve Babür imparatoru Şah Cihan ile eşi Mumtaz Mahal'ın on dördüncü ve en küçük çocuğudur (ö. 1706)
- 1682 - XII. Karl, 5 Nisan 1697 – 30 Kasım 1718 tarihleri arasında İsveç kralı (ö. 1718)
- 1691 - Giovanni Paolo Pannini, İtalyan ressam ve mimar (ö. 1765)
- 1810 - Ferdinand Freiligrath, Alman çevirmen ve şair (ö. 1876)
- 1818 - Charles Gounod, Fransız opera bestecisi (ö. 1893)
- 1832 - William Crookes, İngiliz kimyacı ve fizikçi (ö. 1919)
- 1880 - Carl Van Vechten, Amerikalı yazar ve fotoğrafçı (ö. 1964)
- 1882 - İgor Stravinski, Rus besteci (ö. 1971)
- 1888 - Heinz Guderian, II. Dünya Savaşı'nda görev almış bir Alman generaldir (ö. 1954)
- 1898 - Latife Hanım (Uşaklıgil), Atatürk'ün eşi (ö. 1975)
- 1898 - Maurits Cornelis Escher, Hollandalı ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1972)
- 1898 - Carl Hermann, Alman Kristalografi profesorü (ö. 1961)
- 1900 - Martin Bormann, Alman siyasetçi, Nazi Partisi sözcüsü ve Hitler'in özel sekreteri (ö. 1945)
- 1904 - Ralph Bellamy, Amerikalı aktör (ö. 1991)
- 1920 - Setsuko Hara, Japon oyuncu (ö. 2015)
- 1920 - François Jacob, Fransız biyolog (ö. 2013)
- 1921 - Aydın Boysan, Türk mimar ve gazeteci (ö. 2018)
- 1921 - İlhan Koman, Türk heykeltıraş (ö. 1986)
- 1925 - Alexander Shulgin, Amerikalı kimyager ve yazar (ö. 2014)
- 1927 - Martin Böttcher, Alman film müziği bestecisi, aranjör, söz yazarı ve orkestra şefi (ö. 2019)
- 1929 - Bud Collins, Amerikalı gazeteci ve spor yorumcusu ve sunucusu (ö. 2016)
- 1929 - Tigran Petrosian, Sovyet Ermeni satranç oyuncusu ve Dünya satranç şampiyonu (ö. 1984)
- 1930 - Adile Naşit, Türk sinema oyuncusu (ö. 1987)
- 1931 - John Baldessari, Amerikalı sanatçı (ö. 2020)
- 1936 - Ken Loach, İngiliz yönetmen (Ülke ve Özgürlük filmiyle tanınan)
- 1938 - Grethe Ingmann, Danimarkalı şarkıcı (ö. 1990)
- 1940 - George Akerlof, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi
- 1940 - Özdemir Erdoğan, Türk müzisyen, söz yazarı ve besteci
- 1942 - Doğu Perinçek, Türk politikacı
- 1942 - Muhammed el-Baradey, Mısırlı hukukçu ve Nobel Barış Ödülü sahibi
- 1943 - Newt Gingrich, Amerikalı siyasetçi
- 1943 - Barry Manilow, Amerikalı söz yazarı, müzisyen, aranjör ve şarkıcı
- 1945 - Ken Livingstone, 2000-2008 yılları arasında Londra'nın ilk belediye başkanı olarak görev yapmış Britanyalı solcu siyasetçi
- 1945 - Eddy Merckx, Belçikalı eski profesyonel yol bisikletçisi
- 1948 - Joaquín Almunia, İspanyol sosyalist siyasetçi
- 1952 - Sergio Marchionne, İtalyan-Kanadalı iş insanı (ö. 2018)
- 1955 - Cem Hakko, Türk modacı ve iş insanı
- 1957 - Joachim Król, Alman oyuncu
- 1958 - Abdullah Oğuz, Türk yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı
- 1959 - Baltazar, Brezilyalı millî futbolcu
- 1960 - Thomas Haden Church, Amerikalı oyuncu
- 1962 - Bap Kennedy, Kuzey İrlandalı müzisyen (ö. 2016)
- 1964 - Gürsel Tekin, Türk siyasetçi
- 1966 - Jason Patric, Amerikalı sinema oyuncusu
- 1968 - Derya Arbaş, Türk oyuncu (ö. 2003)
- 1969 - İlya Tsımbalar, Ukrayna asıllı eski bir Rus orta saha futbolcusu ve teknik direktör (ö. 2013)
- 1970 - Will Forte, Amerikalı oyuncu, yazar, komedyen ve yapımcı
- 1970 - Michael Showalter, Amerikalı komedyen, oyuncu, yönetmen, yazar ve yapımcıdır
- 1971 - José Emilio Amavisca, İspanyol millî futbolcu
- 1972 - Kıraç, Türk bestekâr ve müzisyen
- 1975 - Joshua Leonard, Amerikalı bir oyuncu, yazar ve yönetmen
- 1975 - Juan Carlos Valeron, İspanyol emekli futbolcudur
- 1976 - Scott Adkins, İngiliz aktör ve dövüş sanatçısı
- 1976 - Bülent Bölükbaşı, Türk futbolcu
- 1976 - Peter Svidler, Rus satranç ustası
- 1977 - Ahmed Azimov, Rusya Müftüler Konseyi Bilirkişi Komitesi Koordinatörü
- 1978 - Isabelle Delobel, Fransız buz patenci
- 1979 - Young Maylay, Amerikalı rapçi
- 1979 - Nick Rimando, Amerikalı millî futbolcudur
- 1980 - Sıla Gençoğlu, Türk pop şarkıcısı ve söz yazarı
- 1980 - Elisa Rigaudo, İtalyan yürüyüşçü
- 1980 - Venus Williams, Amerikalı tenisçi
- 1982 - Alex, Brezilyalı futbolcudur
- 1982 - Arthur Darvill, İngiliz bir aktördür
- 1982 - Jodie Whittaker, İngiliz oyuncu
- 1983 - Lee Ryan, İngiliz şarkıcı
- 1985 - Özge Gürler, Türk kısa mesafe koşucusu
- 1985 - Markos Pagdatis, Kıbrıs Rumu tenisçi
- 1985 - Rafael Sóbis, Brezilyalı futbolcudur
- 1987 - Kendrick Lamar, Amerikalı hip hop sanatçısı
- 1987 - Charm Osathanond, Taylandlı manken ve oyuncu
- 1988 - Andrew Ogilvy, Avustralyalı basketbolcu
- 1988 - Stephanie Rice, Avustralyalı yüzücü
- 1989 - Simone Battle, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (ö. 2014)
- 1990 - Alan Dzagoyev, Oset asıllı Rus millî futbolcu
- 1990 - Jordan Brian Henderson, İngiliz millî futbolcudur
- 1991 - Grégoire Defrel, Fransız futbolcu
17 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
17 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
17 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18
- Şanslı Renkler: Sarı, mavi
- Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin
17 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
17 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 17 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.
17 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
17 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
17 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
17 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 17 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.