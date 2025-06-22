17 ilçede 85 muhtara su tankeri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınları ile mücadelesini güçlendirmek için kırsal bölgelere yönelik tanker dağıtımlarını sürdürüyor. Bu yıl içerisinde 30 milyon liralık yatırımla alınan 125 tankerden 40'ı geçen mayıs ayında köylere ulaştırılmıştı. Kalan 85 tanker de Torbalı'nın Karakızlar Köyü’nde düzenlenen törenle muhtarlara teslim edildi.

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, iklim krizinin etkilerine değindi. Yıldır, “Bildiğiniz gibi dünyamızın en büyük sorunu iklim krizi diye adlandırılıyor. İklim krizinin sonuçlarını hatırlamakta yarar var. En büyük sonucu kuraklık, nemin azalması, iklimlerin değişmesi ve bunların sonucu karşılaştığımız doğa olayları. Ve bugün bizi bir araya getiren en önemli afetlerden biri olan yangın hakkında konuşuyoruz” dedi.

ZEYTİNLİK ALANLARA YÖNELİK DÜZENLEMEYİ ELEŞTİRDİ

Konuşmasında zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildiğini anımsatan Yıldır, şunları söyledi: “Bunu tüm belediye başkanlarımız, partimiz kesinlikle reddediyoruz. Bunun önümüzdeki süreçte ormansızlaşmayı ve doğayı yok etmeyi beraberinde getireceğini biliyoruz. Eğer yeni bir doğayı var edemiyorsak, var olan doğayı sahiplenmenin yollarına bakmamız lazım. Var olan doğayı ve onun bize sağladığı olanakları değerlendirmekten bahsediyorsak, o zaman önümüze çok önemli bir kavram çıkıyor. O da sürdürülebilirlik. Bugün yaptığımız şeyler, önümüzdeki dönemlerde karşımıza yeni sorun olarak çıkmamalı. Yaptığımız her şey; ilaçlamadan tutun su kullanımına, bütün her şeye çok büyük özen göstermemiz gerekiyor.”

Yıldır, muhtarlar ve köylülerin ormanlara ve ağaçlara sahip çıktığını vurgulayarak, “Onlar doğaya sahip çıkmasa, çoktan çölleşmiştik. Onların yaptıklarını takdirle karşılıyorum. Bundan sonraki süreçte de yaptığımız ön hazırlıklar çerçevesinde hareket edeceğiz. Bütün amacımız bu güzel kentin çok daha yaşanabilir bir iklime sahip olması. Bütün çabamız ve gayretimiz bunun için” diye konuştu.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise belediyenin yaşadığı ekonomik sorunlara değinerek, “Belediyelerimizin bütçeleri kısıtlanırken, bir taraftan da hizmet üretmeye çalışıyoruz. Cemil Başkanımız önde, biz de sonuna kadar onun arkasında ne pahasına olursa olsun hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Tüm mahallelerimize bu tankerlerimiz hayırlı olsun” dedi.

“YANGINA KÖYLERİMİZİN HAZIRLIKLI OLMASI ÖNEMLİ”

Torbalı Karakızlar Mahalle Muhtarı Niyazi Soytürk, dağıtılan tankerlerin köyler için önemine değinerek, şunları söyledi: “Yaz aylarında artan orman ve arazi yangınlarına karşı, köylerimizin hazırlıklı olması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu tankerler önemli. Dün komşu mahallemiz Karaot'ta, kaynak makinesinden dolayı yangın çıktı. İki evimiz, 50 dönümün üzerinde de zeytinlik alan yandı. Bu yangına ilk müdahaleyi yangın tankerleri ile yaptık. Daha sonra itfaiye ekipleri yangını söndürdü.”

Programın ardından 17 ilçeden 85 köy muhtarı, tankerleri teslim aldı. Böylece 30 ilçedeki 600 kırsal mahalleden toplam 587’sine, römork tipi yangın tankeri ulaştırılmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 30 ilçede bulunan 62 istasyonda, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Büyükşehir, bin 761 yangın gönüllüsü ile yangınlara karşı mücadelesini güçlendiriyor.

Yeni alınan römork tipi yangın tankerleri, çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sıvı yangın söndürme maddeleri kullanılarak yangınların daha etkin bir şekilde söndürülmesi sağlanacak, çevresel zararlar en aza indirgenecek. Ayrıca tankerlerin hızlı mobilizasyonu sayesinde İzmir’in dört bir yanında meydana gelebilecek yangınlara daha kısa sürede müdahale edilebilecek.