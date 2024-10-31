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17 ilde 54 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan ve 17 ilde 54 kişiyi dolandıran şüpheli, tutuklandı.

Güncel
  • 31.10.2024 18:56
  • Giriş: 31.10.2024 18:56
  • Güncelleme: 31.10.2024 18:58
Kaynak: AA
17 ilde 54 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan ve 17 ilde 54 kişiyi dolandıran şüpheli, tutuklandı.

Ü.C'nin araç camı almak isteyen kişilerden kapora ya da ürün bedelinin tamamını alarak ürünlerini göndermediği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu şüpheli Ü.C, Kocaeli'nde yakalandı.

Kastamonu'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının 17 ilde 54 kişiyi toplam 753 bin 211 lira dolandırdığı öğrenildi.

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