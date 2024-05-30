17 ilde FETÖ operasyonu: 90 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 gün içinde FETÖ’ye yönelik 17 ilde düzenlenen “Kıskaç-18” operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-18” operasyonlarında 90 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 17 kentte FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da “Kıskaç-18” operasyonları düzenlendi.

4 gün içerisinde 90 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda şüphelilerin; FETÖ'nün sözde “emniyet mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve güncel yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ'nün “Gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.