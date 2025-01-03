17 ilde IŞİD operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen “Gürz-35” operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da son 1 hafta içerisinde IŞİD'e yönelik “Gürz-35” operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu 42 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgüte üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-35" operasyonlarında; 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2025
Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve… pic.twitter.com/ZoGDgzcP1n