17 ilde IŞİD operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen “Gürz-35” operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da son 1 hafta içerisinde IŞİD'e yönelik “Gürz-35” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 42 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgüte üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.