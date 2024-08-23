Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

17 ilde IŞİD operasyonu: 65 şüpheli yakalandı

IŞİD'e yönelik 17 ilde düzenlenen "Gürz-9" operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 23.08.2024 08:48
  • Giriş: 23.08.2024 08:48
  • Güncelleme: 23.08.2024 08:50
Kaynak: AA
17 ilde IŞİD operasyonu: 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 17 ilde IŞİD'e operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya,"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol