17 ilde IŞİD operasyonu: 65 şüpheli yakalandı
IŞİD'e yönelik 17 ilde düzenlenen "Gürz-9" operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 17 ilde IŞİD'e operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya,"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
1️⃣7️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-9” operasyonlarında 6️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 23, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz❗️… pic.twitter.com/8kav8cMxE9