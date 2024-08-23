17 ilde IŞİD operasyonu: 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 17 ilde IŞİD'e operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya,"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.