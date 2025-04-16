17 ilde IŞİD operasyonu: 89 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 17 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya'nın sosyala medyadan yaptığı açıklamaya göre; Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 89 kişi yakalandı.

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

