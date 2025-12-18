Giriş / Abone Ol
17 ilde sahte içki operasyonu: 66 şüpheli hakkında işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 17 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, on binlerce litre sahte ve kaçak içki ile etil alkol ele geçirildiğini açıkladı.

  • 18.12.2025 08:50
Kaynak: AA
17 ilde sahte içki operasyonu: 66 şüpheli hakkında işlem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 2 haftadır operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Operasyonlarımızda, 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik. 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı."

