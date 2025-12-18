17 ilde sahte içki operasyonu: 66 şüpheli hakkında işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 2 haftadır operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Operasyonlarımızda, 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik. 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı."