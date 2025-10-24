17 ilde siber suç operasyonu: 189 gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 1 haftada 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığını bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 1 haftadır süren operasyonlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığını, 83 şüphelinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 1 haftadır süren operasyonlarımızda 189 şüpheliyi yakaladık.

''17 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 83 şüpheli şahıs tutuklandı. 47’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; ''Ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı'' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.''