17 Kasım 2025 Döviz Kurları: Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL?

17 Kasım 2025 döviz kurları güne hareketli başladı. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere birçok para biriminde yön arayışına neden oluyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar ise sabah saatlerinden itibaren “Dolar ne kadar oldu?”, “Euro kaç TL?”, “Sterlin bugün ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Kasım 2025 sabahına ait en güncel döviz fiyatları…

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI – 17 KASIM 2025

Bankaların ve piyasaların açılış saatleriyle birlikte döviz kurları da netleşti. Aşağıdaki tabloda günün saat 08:21 itibarıyla açıklanan alış–satış fiyatları yer almaktadır.

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim % Saat ABD Doları 42,3193 42,3410 0,23% 08:21 Euro 49,1271 49,1767 0,10% 08:21 İngiliz Sterlini 55,6932 55,7411 0,12% 08:21 İsviçre Frangı 53,2452 53,2926 0,16% 08:21 Japon Yeni 0,2736 0,2743 0,26% 08:19 Suudi Arabistan Riyali 11,2469 11,3033 0,00% 05:08 Norveç Kronu 4,1696 4,1905 -0,18% 08:05 Danimarka Kronu 6,5531 6,5860 -0,16% 08:05 Avustralya Doları 27,5103 27,6482 -0,20% 08:05 Kanada Doları 30,0590 30,2097 -0,03% 08:05 İsveç Kronu 4,4534 4,4758 -0,14% 08:05 Ruble 0,5225 0,5252 0,37% 07:10

DOLAR, EURO VE STERLİN PİYASALARINDA SON DURUM

ABD Doları Ne Kadar?

Dolar güne 42,3193 TL alış ve 42,3410 TL satış fiyatı ile başladı. Yüzde 0,23 oranındaki artış, ABD verilerinin küresel piyasaları etkilemeye devam ettiğini gösteriyor.

Euro Kaç TL?

Euro, hafif yükseliş trendiyle 49,1271 TL alış ve 49,1767 TL satış seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin Bugün Ne Kadar?

İngiliz Sterlini 55,6932 TL alış ve 55,7411 TL satış fiyatıyla güne başladı. Sterlin günün ilk saatlerinde yüzde 0,12 artış sergiledi.

PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR

Ruble, sabah saatlerinde yüzde 0,37 ile en yüksek yükselişi gösteren para birimi oldu.

ile en yüksek yükselişi gösteren para birimi oldu. Norveç Kronu, Avustralya Doları ve Danimarka Kronu değer kaybeden para birimleri arasında yer aldı.

Japon Yeni, yüzde 0,26 ile dikkat çeken bir artış yakaladı.

