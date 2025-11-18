17 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Sevilen dizi farkı açıyor!

17 Kasım 2025 Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarının rekortmen dizisi Uzak Şehir izlenme oranlarını adeta domine etti. Kanal D’nin sevilen dizisi, son haftalarda sürdürdüğü yükseliş trendini bu hafta da devam ettirerek 15,65 reytingle açık ara lider oldu. İzleyicilerin yoğun ilgisi ve sosyal medyadaki etkileşimleriyle adından söz ettiren Uzak Şehir, bu performansıyla farkı daha da açarak rakiplerine güçlü bir mesaj verdi. Özet bölümüyle bile zirveyi zorlayan dizi, ekranlardaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

17 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kanal D'nin iki sezondur istikrarlı yükselişini sürdüren dizisi Uzak Şehir, bu hafta 1,5 puanlık etkileyici bir artış daha kaydederek 15,65 reytingle liderliğini perçinledi. Dizinin özet bölümü ise 8,72 reytingle zirvenin en yakın takipçisi olmayı başardı. TRT 1’in güçlü yapımı Cennetin Çocukları ise çıkış grafiğini koruyarak 5,97 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

ATV'nin sabah kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,12 reytingle üst sıralardaki yerini korurken, TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye ise 3,04 reytingle sekizinci sıradan listeye giriş yaptı. Günün en çok izlenen haber programı ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu ve 3,79 reytingle dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI (20+ ABC1 KIRILIMI)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 15,65 2 Uzak Şehir (Özet) 8,72 3 Cennetin Çocukları 5,97 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,12 5 Esra Erol’da 4,00 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,79 7 Cennetin Çocukları (Özet) 3,46 8 Masterchef Türkiye 3,04 9 Show Ana Haber 2,77 10 Kanal D Ana Haber 2,64

Bu liste, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ekranlarda en çok tercih edilen yapımların sıralamasını ortaya koyarken, Uzak Şehir dizisinin hem ana bölümü hem de özet yayını ile listede ilk iki sırada yer alması dikkat çekti.

REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKAN PROGRAMLAR

Uzak Şehir – Rekor reyting oranı ile zirvede.

– Rekor reyting oranı ile zirvede. Cennetin Çocukları – İstikrarlı yükselişini sürdürüyor.

– İstikrarlı yükselişini sürdürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert – Sabah kuşağında güçlü bir performans.

– Sabah kuşağında güçlü bir performans. Masterchef Türkiye – Yarışma kategorisinde en çok izlenen program.

– Yarışma kategorisinde en çok izlenen program. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Günün en çok izlenen haber bülteni.

17 Kasım 2025 reyting sonuçlarının lideri hangi dizi oldu?

Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi, 15,65 reytingle günün açık ara lideri oldu.

Cennetin Çocukları kaç reyting aldı?

Cennetin Çocukları dizisi 5,97 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

Günün en çok izlenen haber programı hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,79 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu.

Masterchef Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Masterchef Türkiye, 3,04 reytingle sekizinci basamakta yer aldı.

Uzak Şehir’in özet bölümü kaç reyting aldı?

Uzak Şehir (Özet), 8,72 reytingle ikinci sırada yer aldı.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü reyting sonuçlarında Uzak Şehir farkını bir kez daha ortaya koyarak zirvedeki yerini pekiştirdi. Özet bölümüyle bile ikinci sıraya yerleşen dizi, popülaritesini ve güçlü izleyici bağını korumaya devam ediyor. TRT 1’in Cennetin Çocukları ve ATV’nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programları da listede üst sıralarda yer alarak istikrarlarını sürdürdü. Reyting mücadelesi önümüzdeki hafta daha da kızışacak gibi görünüyor.