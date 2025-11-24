17 Kasım'dan bu yana göçük altında: Şantiye müdürü Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor. Şantiye müdürünün bulunduğu bölgede toprak kayma riski bulunması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları devam ediyor.
Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü 66 yaşındaki Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.
Gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
Yıldırım'ın bulunduğu bölgede toprak kayma riski bulunması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
NE OLMUŞTU?
İlçeye bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım'da bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmiş, olayda şantiye müdürü Sabri Yıldırım göçük altında kalmıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.