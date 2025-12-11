17 Kasım'dan bu yana göçük altında: Şantiye müdürü Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 25 gündür devam ediyor.

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları sürüyor.

Havanın yağışlı olması nedeniyle gece saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Madende 4 farklı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 7 araç, 27 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

Zaman zaman toprak kaymalarının yaşandığı bölgede, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.