17 kişi ölmüştü: Bodrum'da göçmenleri taşıyan botla ilgili 17 kişi gözaltına alındı

Muğla'da göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 17 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 17 kişi Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltındakiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Ada Burnu mevkisinde 24 Ekim'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu lastik bot batmış, bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 göçmeni kurtarmıştı. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen kişinin cenazesine ulaşılmıştı.