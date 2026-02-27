17 kuruşa sağlık!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 14 Temmuz 2016’dan bu yana enjektör bedeli için ödediği tutar 17 kuruşta kaldı. Aradan geçen 10 yılda üretim, hammadde ve lojistik maliyetleri katlanarak artarken, kurumun ödediği rakam yerinde saydı. Eczacılar “17 kuruşa ne kaldı? Bu rakam artık sembolik bile değil. Güncelleme yapılmalı, diyabet hastaları mağdur edilmemeli" dedi.

SGK 14 Temmuz 2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme sonrası belirlenen enjektör bedelini 10 yıldır güncellemedi. Enjektöre ödenen tutar hâlâ 17 kuruş. Oysa üretim, hammadde ve lojistik giderleri katlandı; en ucuz enjektörün fiyatı ise 3 liraya dayandı. Ampul formunda olup enjeksiyonla uygulanması gereken antibiyotiklerden romatizma ve ağrı kesicilere kadar çok sayıda ilaçta enjektör zorunlu. Ancak SGK’nin ödediği 17 kuruş, sembolik bir rakama dönüşmüş durumda. Üstelik İlaç Temin Protokolü’nün 3.9. maddesinde “Enjektör bedeli her yıl Kurumca belirlenir” hükmü yer almasına rağmen bu düzenleme fiilen işletilmiyor.

BU PARAYLA NE ALINIR Kİ?

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, 17 kuruşa ülkede hiçbir şey kalmadığını belirterek, “Hastaya iğne formunda ilaç yazıldığında enjektör vermek zorundayız. Ağrı kesici ampul, antibiyotik, romatizma ilaçları… Hepsinde durum aynı. 10 yıldır tek kuruş artış yok. En ucuz enjektör 3 lira” dedi. Saydan, özellikle sürekli enjeksiyon kullanmak zorunda olan kanser, romatizma hastaları ile düzenli vitamin tedavisi gören yurttaşların mağdur edildiğini vurguladı. Saydan “Hepsinin fiyatı 17 kuruş; yalnızca 20 cc için 21 kuruş ödeniyor. 17 kuruşa ne kaldı da SGK hâlâ bu rakamı ödüyor?” diye sordu.

∗∗∗

DİYABET HASTASINA ÇİFTE YÜK

SGK’nin kan şekeri ölçüm çubuğu için 68,75 lira, insülin kalemi iğne uçları için 65,23 lira ödediğini anımsatan Saydan, arada çıkan fark ücretinin yurttaşın cebinden çıktığını söyledi. Saydan, insülin iğne uçlarını tek kullanımlık olarak kullanması gerektiğini, maddi imkânsızlıklar nedeniyle aynı iğnenin birden fazla kez kullanıldığına tanık olduklarını aktardı. Saydan “Sağlıkta tasarruf adı altında hastayı riske atamayız” diye konuştu.